«Цифра брокер»: Рост в рамках коррекции

Обзор российского рынка на 6 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций перешел к умеренному росту после затяжного падения, сумев оттолкнуться от психологической отметки 2600 п. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии вторника прибавил 0,9% и закрылся на уровне 2644,37 п., в то время как индекс РТС вырос на 1,02% до 1105,63 п. Инвесторы активно закрывали короткие позиции, реагируя на локальную деэскалацию геополитического фона. Объявление перемирия на 8-9 мая между Россией и Украиной, а также заявления о возможном урегулировании ближневосточного кризиса в течение двух-трех недель несколько снизили градус напряженности. При этом рынок облигаций остался под давлением: индекс RGBI просел на 0,18% до 119,46 п. на фоне сохраняющегося пессимизма относительно дальнейшей траектории снижения ключевой ставки.

Новости, ожидания и торговые идеи. Бумаги «НОВАТЭК» оказались в лидерах роста на новостях о том, что экспорт СПГ из России в январе-апреле увеличился на 8,6%, при этом поставки в Европу выросли на 20,8% вопреки агрессивному настрою региона. Основным локомотивом выступил проект «Арктик СПГ-2», который, несмотря на санкционные барьеры, уже отгрузил первый миллион тонн. Мы считаем, что операционная устойчивость компании в условиях жестких ограничений подтверждает ее статус качественного актива. Рост добычи газа на 3,1% в I квартале закладывает фундамент для сильных финансовых результатов. Мы рекомендуем удерживать позиции, так как компания успешно адаптирует логистику под новые реалии.

Совет директоров «Яндекса» одобрил масштабную программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд руб. Программа рассчитана на два года, ее целью является мотивация сотрудников «Яндекса». На наш взгляд, это сильный сигнал для рынка: компания не только подтверждает уверенность в своих финансовых потоках, но и ограничивает размытие долей миноритариев. Мы полагаем, что наличие постоянного покупателя на рынке создаст надежную поддержку котировкам в периоды рыночной турбулентности. Акции «Яндекса» остаются фаворитом в технологическом секторе.

Бумаги «Русагро» лихорадило после решения суда о передаче государству контрольного пакета акций (65%) в рамках антикоррупционного иска к основателю компании. По нашим оценкам, инвесторы отыгрывают высокую оценку активов прокуратурой (свыше 550 млрд руб.), что значительно превышает текущую капитализацию. Тем не менее юридическая неопределенность и возможная смена стратегии управления создают высокие риски для миноритариев. Мы рекомендуем проявлять осторожность в отношении акций компании.

6 мая Минфин объявит объемы операций на валютном рынке на предстоящий месяц в рамках бюджетного правила. Согласно нашим оценкам, ежедневный объем покупок валюты может достичь 19 млрд руб., что способно ограничить потенциал укрепления рубля и оказать поддержку акциям экспортеров. Мы ожидаем, что в предпраздничные дни рынок продолжит попытки к укреплению в направлении 2700 п. по индексу МосБиржи.