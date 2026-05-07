«Цифра брокер»: Снижение вслед за нефтью

Обзор российского рынка на 7 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок по итогам основных торгов среды завершил сессию в минусе на фоне падения нефтяных котировок. Индекс МосБиржи просел на 0,45% до 2632,5 п., в моменте протестировав психологический уровень 2600 п., индекс РТС потерял 0,29%. Индекс гособлигаций RGBI практически не изменился относительно значений вторника — 119,53 п. Котировки нефти марки Brent упали на 7,08% до $102,78 за баррель, отыгрывая ожидания скорой деэскалации на Ближнем Востоке и новости о подготовке меморандума между США и Ираном. Инвесторы закладывают в цены скорое открытие Ормузского пролива, что грозит рынку избытком предложения нефти в моменте. Дополнительное давление на сырье оказали данные Минэнерго США о снижении запасов, которые оказались ниже прогнозов.

Рубль, напротив, укрепился: доллар США подешевел до 74,85 руб., китайский юань — до 10,95 руб. Минфин будет ежедневно покупать 5,8 млрд руб. в рамках бюджетного правила в период с 8 мая по 4 июня. При этом с учетом самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 млрд руб. в день нетто-операции составят всего 1,2 млрд руб. в день. Это существенно ниже, чем закладывал рынок. Мы ожидали операции Минфина в диапазоне 13-18 млрд руб. в день. Такая разница с прогнозами связана с внушительными компенсациями по демпферу в размере 207,5 млрд руб., из-за чего нефтегазовые доходы всего на 21 млрд руб. превысили плановый уровень. С учетом того, что объем операций по покупке валюты в ФНБ в течение месяца будет минимальным, фактор поступления высоких экспортных платежей продолжит оказывать рублю поддержку. На этом фоне мы ожидаем консолидации вблизи 75 руб. за доллар США.

Впервые с конца августа в России была зафиксирована дефляция на уровне 0,02% на неделе с 28 апреля по 4 мая. Годовая инфляция замедлилась до 5,56%.

Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки золота достигли $4679 за унцию. Акции «Полюса» стали лидерами роста на фоне бегства инвесторов в защитные активы. Мы полагаем, что в условиях сохранения глобальной неопределенности и ускорения инфляции золото останется бенефициаром, а бумаги «Полюса» — лучшей ставкой в секторе, особенно после коррекции акций более 20% с исторических максимумов.

Также в лидерах роста были акции «Озона», отчет которого за I квартал 2026 года долго оставался незамеченным участниками рынка из-за негативного фона после заседания Банка России. Компания показала рост активных покупателей, а темпы роста выручки остаются самыми высокими в секторе. При этом EBITDA обновила исторический максимум, и компания впервые закрыла четыре квартала подряд с положительным значением чистой прибыли. Считаем текущие цены интересными для добавления акций «Озон» в инвестиционный портфель.