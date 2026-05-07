Freedom Finance: Курс рубля завершит май без резкого ослабления

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Рубль в мае, скорее всего, начнет постепенно корректироваться, но до 80 за доллар не опустится. Главный новый фактор ослабления рубля связан с возобновлением операций Минфина по бюджетному правилу. С 8 мая по 4 июня ведомство направит на покупку валюты и золота 110,3 млрд руб., или по 5,8 млрд руб. в день. Однако с учетом корректировки Банка России чистый объем покупок составит около 1,18 млрд руб. в день. Новые параметры оказались ниже ожиданий рынка, поэтому давление на рубль будет умеренным.

Поддержку рублю сохраняют высокие нефтегазовые доходы, дорогая нефть, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и сдержанный спрос на импорт. По данным Минэкономразвития, средняя цена Urals в апреле составила $94,87 за баррель, что заметно выше действующей цены отсечения в бюджетном правиле в $59.

Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на текущий месяц: 76–79, 89–92 и 11,1–11,4 соответственно. Ближе к верхней границе диапазона рубль может уйти, если нефть продолжит корректироваться, а покупки валюты Минфином совпадут с восстановлением импортного спроса. При ценах на Brent в пределах $95–105 и Urals существенно выше $59 за баррель рубль, скорее всего, останется крепким и будет двигаться без резких колебаний.