«Цифра брокер»: Индекс МосБиржи попытается закрепиться выше уровня 2620 п.

Обзор российского рынка на 8 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. По итогам основных торгов четверга индекс МосБиржи снизился на 0,65% до 2615,33 п. Валютный индекс РТС на фоне укрепления рубля смог удержаться в плюсе, прибавив 0,15% и закрывшись на отметке 1104,09 п. Для российских инвесторов сдерживающим фактором стали еженедельные данные от Росстата, которые указали на замедление инфляции. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,08% до 119,44 п. Российская валюта на внебиржевом рынке укрепилась до 74,73 руб. за доллар США, юань подрос до 10,96 руб. Котировки нефти марки Brent торговались вблизи 100,51 доллара США за баррель, теряя почти 2% на новостях о деэскалации на Ближнем Востоке. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон провел удачные переговоры с Ираном, заключение соглашения возможно в ближайшее время.

Акции «Европлана» в четверг выросли на новостях о готовящемся добровольном предложении по выкупу бумаг со стороны «Альфа-банка». Банк планирует направить оферту миноритариям до конца мая. Инвесторам стоит внимательно следить за окончательной ценой оферты, так как именно этот параметр определит потенциал дальнейшего роста котировок и целесообразность участия в сделке.

Ситуация вокруг компании «Южуралзолото» переходит в решающую фазу. Росимущество официально выставило на торги 67,2% акций компании, ранее изъятых в доход государства. Общая рыночная стоимость всех активов группы была оценена в 162 млрд руб. Аукцион назначен на 18 мая, а прием заявок завершится уже 15 мая. Примечательно, что крупные игроки сектора — «Селигдар» и группа «Ареал» (бывшая «Хайлэнд голд») — уже публично заявили, что не претендуют на покупку актива. Мы полагаем, что смена собственника способна снять корпоративные риски и «навес» неопределенности, которые давили на компанию.

МГКЛ представил операционные результаты за I квартал 2026 года. Выручка увеличилась в 3,4 раза в годовом соотношении, таким образом прогнозный показатель может составить 18 млрд руб. Количество розничных клиентов выросло на 40% и составило 79 тыс. человек. Мы подтверждаем рекомендацию покупать для акций МГЛК с прогнозной стоимостью 4 рубля за штуку.

Новости, ожидания и торговые идеи. В пятницу, 8 мая, мы ожидаем, что индекс МосБиржи попытается закрепиться выше уровня 2620 п. Уровнем поддержки выступает психологическая отметка 2600 п., сопротивление расположено в районе 2700 п. Инвесторам стоит следить за динамикой нефтяных цен и официальными комментариями по иранской сделке.