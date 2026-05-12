«Цифра брокер»: В ожидании геополитических новостей

Обзор российского рынка на 12 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в пятницу, 8 мая, не удержал психологический рубеж и просел на 0,67%, закрывшись на отметке 2597,8 п. Инвесторы предпочли сократить позиции перед длинными выходными, опасаясь геополитических сюрпризов и фиксируя прибыль после локального роста. Индекс РТС снизился на 0,24% до 1101,49 п. Рубль прибавил в весе: доллар США подешевел до 74,25 руб., юань скорректировался до 10,91 руб. Котировки нефти марки Brent торговались вблизи отметки $100,6 за баррель, реагируя на противоречивые сигналы с Ближнего Востока и сообщения о сохранении напряженности в Ормузском проливе.

Главным фактором давления остается неопределенность вокруг логистических путей в Персидском заливе. Хотя рынок периодически закладывает в цены сценарий деэскалации конфликта, новые инциденты с танкерами поддерживают премию за риск в нефтяных котировках. Внутренний фон омрачили данные Минфина России по бюджету: дефицит за январь-апрель достиг 5,877 трлн руб., что обусловлено опережающим финансированием расходов. Мы полагаем, что такой бюджетный импульс может усилить инфляционное давление и заставить Банк России потенциально дольше удерживать жесткую денежно-кредитную политику, несмотря на накопленную жесткость. Для рынка акций это означает сохранение высокой стоимости заимствований и конкуренцию за капитал с долговым рынком, где доходности облигаций остаются крайне привлекательными.

Новости, ожидания и торговые идеи. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил планы «Транснефти» по выплате дивидендов за 2025 год. Дивидендная доходность может составить 11,5-14,8%. На наш взгляд, это делает привилегированные акции «Транснефти» одной из самых понятных и стабильных историй в нефтегазовом секторе. Статус монополиста и индексация тарифов позволяют компании уверенно чувствовать себя даже в условиях волатильности цен на сырье. Любые просадки в акциях стоит использовать для формирования долгосрочного портфеля.

На неделе с 12 по 15 мая мы ожидаем попыток индекса МосБиржи вернуться в диапазон 2650–2670 п. Ключевым событием недели станет решение совета директоров «Роснефти» по выплате дивидендов (12 мая) и возможные новости о продлении указа о репатриации валютной выручки, что определит траекторию рубля. Уровнем поддержки для рынка выступает зона 2570–2590 п. по индексу МосБиржи. Если геополитический фон останется нейтральным, рынок начнет отыгрывать дивидендный сезон в бумагах компаний-тяжеловесов. Участники рынка будут следить за операционными отчетами ритейлеров и еженедельными данными по инфляции от Росстата.