ФГ «Финам»: Рубль укрепился, Минфин и ЦБ играют против ожиданий рынка

Курс USD/RUB на OTC опустился ниже уровня 74 руб. За полную прошедшую неделю курс рубля укрепился еще почти на 1%. Итого с начала мая USD опускается на 1,3%. Средний курс доллара США во II квартале складывается на уровне 76,2 руб., а с начала года 77,8 руб.

Укрепление курса национальной валюты, скорее всего, связано с приходом на рынок большого объема экспортной выручки из-за роста сырьевых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом спрос на иностранную валюту минимален.

В среду, 6 мая, Минфин РФ сообщил, что cсовокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель 2026 года составляет 110,3 млрд руб.

Операции будут проводиться в период с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд руб. Таким образом, чистый объем покупок валюты ЦБ, плюс Минфин составит всего 1,2 млрд руб. Рынок ожидал, что на покупку валюты будет направлено существенно больше, однако сыграл фактор демпферной выплаты.

В апреле НДПИ составил порядка 917 млрд руб., а НДД принес бюджету еще порядка 260 млрд руб. Экспортная пошлина дала чуть более 56 млрд руб. Общая сумма составила около 1,2 трлн руб. Однако за счет выплаты по демпферу в размере 207,5 млрд руб., а также из-за возмещения акциза в размере 151,8 млрд руб. фактические нефтегазовые доходы составили 855,6 млрд руб. Итого за 4 месяца бюджет заработал почти 2,3 трлн руб. нефтегазовых доходов, что примерно на 38% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Апрельский показатель сократился более чем на 20% в годовом выражении, однако вырос почти на 40% в месячном.

Между тем Минфин на прошлой неделе опубликовал также предварительные цифры по исполнению бюджета за 4 месяца. Доходы составили 11 721 млрд руб., снизившись в годовом выражении на 4,5%, а расходы, наоборот, увеличились почти на 16%, составив 17 598 млрд руб.

Дефицит бюджета вырос до 5877 млрд руб. или на 2,5% ВВП. Мы считаем, что высока вероятность пересмотра параметров бюджета в сторону более высокого уровня расходов. Вместе с тем ключевым фактором для курса рубля здесь является опасения ЦБ, что бюджетный импульс может оказаться выше заложенного в базовый прогноз (проинфляционный фактор). В резюме обсуждения ключевой ставки регулятор пишет, что подобная ситуация уже наблюдалась ранее, когда активное авансирование расходов в начале года приводило к более высокой траектории бюджетных расходов по году в целом. Это повышает вероятность того, что бюджетная политика в 2026 году может не дать ожидаемого дезинфляционного эффекта. Как следствие, это оставляет еще меньше пространства для маневра с ключевой ставкой. Жесткая ДКП продолжает оказывать поддержку курсу рубля.

Еще одним интересным событием, которое в перспективе может повлиять на курс, стало высказывание президента России В. Путина о том, что ситуация с украинским конфликтом близится к завершению. Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции в Кремле 9 мая. На сайте Polymarket достаточно резко выросла оценка вероятности заключения мирного соглашения. В частности, в настоящее время вероятность заключения мирного соглашения до 2027 г. оценивается на сайте примерно в 40%. Одновременно с этим политологи обращают внимание еще на два важных события: во-первых, это предъявление подозрения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) бывшему главе офиса президента А. Ермаку. Это может быть одним из сигналов и факторов внешнего давления на действующего президента Украины. Во-вторых, это визит Трампа в Китай на текущей неделе. Визит состоится даже с учетом незавершенной ситуации на Ближнем Востоке. Не исключено, что будет обсуждаться также и вопрос российско-украинского конфликта. Таким образом, вновь появились признаки для деэскалации, хотя, по нашему мнению, вероятность этого события достаточно мала. Вместе с тем, если мы ошибаемся и процесс деэскалации все же начнется, то это фактор, безусловно, дезинфляционный и в среднесрочной перспективе это может отразиться на курсе рубля отрицательно, так как позволит ЦБ более активно снижать ключевую ставку. Кроме этого, не исключено, что это приведет к росту спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса.

Технически ситуация для быков ухудшилась. Медведи продавили отметку 74 руб., повысив тем самым вероятность снижения к 72,2 руб. Отскока наверх исключать нельзя. Локальным сопротивлением для USD теперь может стать 74,5 руб.