«Цифра брокер»: Позитивные новости смогут позволить индексу МосБиржи закрепиться выше 2700 п.

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне.  Российский рынок накануне продемонстрировал уверенный отскок. По итогам основных торгов во вторник, 12 мая, индекс МосБиржи прибавил 1,24%, закрепившись на отметке 2689,96 п., а индекс РТС вырос на 1,94% до 1148,42 п. Инвесторы активно откупали просадку, воодушевившись сигналами о возможном возобновлении переговоров по украинскому вопросу и сохранением высоких цен на нефть. При этом рынок госдолга оставался под давлением: индекс RGBI просел на 0,27% до 119,47 п.

Минэкономразвития обновило свои макроэкономические прогнозы на 2026-2029 годы. Пессимистичными выглядят ожидания относительно темпов роста экономики: ведомство закладывает рост ВВП на 0,4% в 2026 году (ранее — 1,3%) и ожидает ускорения темпов роста от 1,4% в 2027 году (ранее — 2,8%) до 2,4% к 2029 году. Прогноз по инфляции также был пересмотрен в худшую сторону — до 5,2% на конец 2026 года, тогда как ранее ожидалось достижение таргета в 4%. Более сдержанный прогноз по динамике инфляции может спровоцировать ухудшение настроения инвесторов на долговом рынке из-за повышения рисков более длительного периода жестких денежно-кредитных условий. Минэкономразвития ожидает укрепления курса рубля в 2026 году до среднего значения 81,5 руб. за один доллар США и умеренного ослабления национальной валюты до 87,4 руб. за доллар США в 2027 году и до 96 руб. за доллар США за 2029 год. Изменение прогнозов относительно динамики курса рубля связано с положительным пересмотром агрегатов торгового баланса за счет роста нефтегазового экспорта на фоне повышенных цен на энергоресурсы в условиях ближневосточного кризиса.

Обновленные макропрогнозы представляются справедливыми с учетом новых вводных. В условиях ожидания геополитической разрядки с Украиной мы не исключаем локальных попыток рубля резко укрепиться в направлении 70 руб. за доллар США.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Газпром» назначил на 19 мая заседание совета директоров, в повестке дня которого стоит вопрос о дивидендах за 2025 год. Котировки акций выросли на позитивных ожиданиях, однако мы оцениваем вероятность реальных выплат как невысокую. Свободный денежный поток с учетом капитализированных и уплаченных процентов по кредитам по итогам 2025 года переместился в отрицательную зону, поэтому фактически у «Газпрома» нет возможности для выплат. Мы рекомендуем проявлять осторожность и не закладывать выплаты в базовый сценарий.

Инвесторы активно откупали акции АФК «Система» на фоне общего улучшения рыночных настроений и ожиданий вывода на IPO непубличных дочек компании в 2026 году, что может стать драйвером для сокращения дисконта к чистой стоимости активов. Тем не менее мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги АФК «Система» за счет высокого долга и существенных сложностей с обслуживанием долга у публичных дочек, в частности, у «Сегежи», испытывающей проблемы на операционном уровне. 

Геополитика продолжит править балом, и позитивные новости смогут позволить индексу МосБиржи закрепиться выше 2700 п. и продолжить движение в направлении 2800 п.


На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

