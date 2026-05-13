Freedom Finance: Российский рынок возвращается выше 2700 пунктов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи утром 13 мая растет на 0,41%, до 2701 пункта. Рынок продолжает восстановление и снова выходит выше важной зоны 2700 пунктов. Покупатели пока действуют аккуратно, но сам факт закрепления выше этого уровня уже улучшает техническую картину. Следующая зона сопротивления для индекса находится около 2720–2735 пунктов.

Нефть утром корректируется после сильного роста. Brent снижается на 1,35%, до $106,31 за баррель, WTI теряет 1,51% и торгуется около $100,64. Российская Urals снижается на 1,09%, до $96,47 за баррель. Природный газ в Европе падает на 0,76%, до $557,57 за тыс. куб/м.

В металлах картина смешанная, но лучше, чем в нефти. Золото растет на 0,43%, до $4707 за унцию, серебро прибавляет 1,5%, до $86,88. Медь в Лондоне растет на 0,62%, никель прибавляет 0,92%, олово растет на 3,38%. Алюминий почти не меняется и снижается на 0,09%, до $3575 за тонну, платина теряет 1,07%, палладий снижается на 0,23%. Спрос на защитные активы сохраняется, а промышленные металлы поддерживают отдельные сырьевые бумаги.

Рубль немного слабеет. Доллар растет на 0,15%, до 73,91 рубля, евро прибавляет 0,13% и торгуется около 86,73 рубля. Дорогая нефть все еще помогает российской валюте, а для экспортеров такое ослабление рубля умеренно позитивно, но пока это не главный фактор для рынка, так как пока оно слишком незначительное.

В лидерах роста Газпром (+1,10%), Русал (+1,10%), Юнипро (+0,88%), ФосАгро (+0,77%) и ЭН+ ГРУП (+0,63%).

Рост Газпрома поддерживает новость о расширении “Силы Сибири”. Минстрой выдал компании разрешения на строительство еще 14 лупингов общей протяженностью 510 км по трассе газопровода от Якутии до границы с Китаем. Для рынка это не быстрый финансовый эффект, но важный сигнал по восточному экспортному направлению.

ФосАгро выглядит лучше рынка как защитная экспортная история. Но здесь тоже есть ограничения. ФАС сообщала, что предельные цены на минеральные удобрения для внутреннего рынка сохраняются на уровне 2022 года, а правительство продлило ограничения на экспорт удобрений до 30 ноября 2026 года.

В числе аутсайдеров Банк ВТБ (-0,16%), Т-Технологии (-0,13%), Сбербанк (-0,11%), ПИК (-0,07%) и Аэрофлот (-0,06%).

Банковский сектор утром немного корректируется после сильного спроса в предыдущие дни. По Сбербанку рынок сегодня ждет сокращенные результаты по РПБУ, поэтому часть инвесторов не спешит усиливать позиции до публикации цифр. ВТБ и Т-Технологии также движутся слабее рынка, но снижение пока чисто техническое и не выглядит сильным выходом инвесторов из банковского сектора.

ПИК остается под давлением из-за высокой ставки и осторожного отношения к девелоперам. По данным аналитического центра ДОМ.РФ, в апреле в России было запущено строительство 3,4 млн кв. м жилья, что на 18% меньше г/г. За 4 месяца запуск новых проектов вырос на 18% г/г, до 13,9 млн кв. м, но апрельское замедление рынок воспринимает осторожно.

Аэрофлот почти не меняется и торгуется слабее рынка перед операционными результатами за апрель. Главный риск для перевозчика остается в дорогом авиатопливе. После закрытия нашей идеи на продажу таргет по Аэрофлоту пока логично оставить на пересмотре до свежей отчетности и операционных данных.

В корпоративной повестке сегодня Сбербанк должен раскрыть сокращенные результаты по РПБУ, Аэрофлот операционные результаты за апрель, РусАгро проведет совет директоров по дивидендам за 2025 год. Также в календаре ЭЛ5 Энерго с отчетом РСБУ за 3 месяца 2026 года, ТГК-1 с отчетом МСФО за 1 квартал и Базис с результатами за 3 месяца 2026 года.

Внешний фон остается напряженным из-за Ближнего Востока. Иран фактически расширил трактовку зоны Ормузского пролива до более широкой операционной зоны. Речь уже не только о самом узком проливе, а о зоне от Джаска до острова Сири, а ширина этой зоны по сообщениям иранских агентств увеличена с 20–30 миль до 200–300 миль. Через Ормуз обычно проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, поэтому это важный риск для мировых цен на сырье.

EIA резко ухудшила оценку последствий перебоев на Ближнем Востоке. Управление теперь исходит из того, что Ормуз будет фактически закрыт до конца мая, а потери добычи в регионе могут достичь почти 10,8 млн баррелей в сутки в мае. EIA также ожидает, что мировые запасы нефти во 2 квартале будут снижаться в среднем на 8,5 млн баррелей в сутки, а Brent в мае-июне будет держаться около $106 за баррель.

Отдельный внешний фактор на день это визит Трампа в Китай и переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждать торговлю, Иран, ИИ и редкоземельные металлы. Для рынков это может быть либо поддержкой через снижение торговой напряженности, либо новым источником волатильности, если переговоры пойдут жестко.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2680–2735 пунктов. Доллар, скорее всего, останется в коридоре 73,5–74,5 рубля, евро 86–87,5 рубля. Brent может удержаться в диапазоне $104–108 за баррель, если не появится новых сообщений по Ормузу или переговорам США и Ирана.