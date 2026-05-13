Альфа-Банк предложит миноритарным акционерам Европлана вторую оферту о выкупе акций

Доля АО «Альфа-Банк» в ПАО «ЛК «Европлан» составила 94,75%, а с учетом акций аффилированных лиц — 95,36%. Таковы результаты обязательного предложения миноритариям Европлана, которое Альфа-Банк сделал в январе 2026 года.

В связи с преодолением отметки 95% Альфа-Банк в соответствии с требованиями законодательства направит акционерам Европлана официальное уведомление о добровольном выкупе акций. Оно будет направлено до конца мая в порядке, предусмотренном законом.

У миноритарных акционеров отсутствует обязанность направлять требование о выкупе или продавать свои акции. Решение остается полностью добровольным и принимается каждым инвестором самостоятельно в зависимости от его инвестиционной стратегии.


На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

