Альфа-Банк предложит миноритарным акционерам Европлана вторую оферту о выкупе акций
Доля АО «Альфа-Банк» в ПАО «ЛК «Европлан» составила 94,75%, а с учетом акций аффилированных лиц — 95,36%. Таковы результаты обязательного предложения миноритариям Европлана, которое Альфа-Банк сделал в январе 2026 года.
В связи с преодолением отметки 95% Альфа-Банк в соответствии с требованиями законодательства направит акционерам Европлана официальное уведомление о добровольном выкупе акций. Оно будет направлено до конца мая в порядке, предусмотренном законом.
У миноритарных акционеров отсутствует обязанность направлять требование о выкупе или продавать свои акции. Решение остается полностью добровольным и принимается каждым инвестором самостоятельно в зависимости от его инвестиционной стратегии.
