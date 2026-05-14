«Цифра брокер»: В ожидании новых сигналов

Обзор российского рынка на 14 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи завершил основную торговую сессию среды ростом на 0,18%, закрывшись на отметке 2694,72 п. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления национальной валюты прибавил 0,79%, достигнув отметке 1157,45 п. На долговом рынке сохранялось давление: индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,05% до 119,47 п. Рубль продолжил укрепляться: курс доллара США опустился до 73,6 руб., курс юаня снизился до уровня 10,82 руб. Котировки нефти марки Brent скорректировались до $106,56 за баррель, реагируя на прогнозы ОПЕК.

ОПЕК выпустил отчет за май, в котором сообщил, что в прошлом месяце страны альянса сократили добычу на 1,73 млн баррелей в сутки. Если оценивать масштаб за два месяца, то картина выглядит еще более серьезной: за март и апрель добыча упала на 9,58 млн баррелей в сутки, что составляет около 9% мирового производства. Добыча сокращалась в первую очередь за счет Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака. Россия в апреле сократила добычу на 107 тыс. баррелей в сутки — до 9,05 млн. Аналитики ОПЕК также понизили оценку роста мирового спроса на нефть в 2026 году: он может увеличиться не на 1,38 млн баррелей в сутки, как ожидалось ранее, а на 1,17 млн баррелей

Новости, ожидания и торговые идеи. «Группа Базис» опубликовала результаты за I квартал 2026 года по МСФО, которые подтверждают устойчивый спрос. Выручка увеличилась на 36% в годовом выражении и составила 1,1 млрд руб., при этом доля рекуррентных доходов выросла до 57%, что повышает предсказуемость денежных потоков. OIBDA выросла на 28% до 457 млн руб., хотя рентабельность по показателю незначительно снизилась до 43%. NIC вырос на 91% до 141 млн руб. Группа также зафиксировала отрицательный свободный денежный поток (FCF) в размере минус 971 млн руб. против 640 млн руб. годом раннее, однако данное снижение носит преимущественно сезонный фактор и не связано с ухудшением эффективности бизнеса. Финансовое положение остается крайне устойчивым: чистая денежная позиция на конец квартала составила 539 млн руб., а соотношение «Чистый долг»/OIBDA находится на уровне -0,1х.

«Сбербанк» представил отчет по РСБУ за апрель: чистая прибыль выросла на 21,1%, составив 166,8 млрд руб. За четыре месяца банк заработал 657,8 млрд руб. Мы отмечаем сохранение высокой рентабельности капитала на уровне 22,9% и стабильный рост кредитного портфеля.

Индекс МосБиржи вплотную подошел к психологическому сопротивлению 2700 п. Если геополитический фон останется нейтрально-позитивным, рынок предпримет попытку закрепиться выше этого уровня с целью 2720 п.