Freedom Finance: Российский фондовый рынок может преодолеть отметку в 2700 пунктов

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global

В четверг, 14 мая, российский фондовый рынок на утренних торгах показывает слабую отрицательную динамику на низких объёмах. Индекс Московской биржи в моменте снижается на 0,19%, открытие основной сессии, скорее всего, тоже будет в небольшом минусе, хотя до конца дня индекс на корпоративных новостях и относительно высоких ценах на нефть может снова подняться выше знаковой отметки в 2700 пунктов.

Главной международной новостью дня, безусловно, является государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Несмотря на оптимистичные и даже порой восторженные заявления президента Трампа об итогах первых переговоров с китайским лидером, в том числе – относительно взаимовыгодной торговли двух стран в будущем, в целом тон заявлений двух сторон пока остаётся напряжённым. В Госдепе США заявили о твёрдой позиции американской стороны относительно того, что помощь Китая Ирану может навредить двусторонним отношениям. Почти одновременно Си Цзиньпин заявил, что двусторонним отношениям может навредить помощь США Тайваню. Более того, он дополнил своё заявление репликой относительно уверенности в невозможности конфликта между Китаем и США, что уже выявило острые противоречия лидеров США и Китая во взглядах на геополитику.

Фондовый рынок США отреагировал на начало визита президента Трампа в Китай неоднозначно: индекс DJIA закрылся небольшим снижением на 0,14%, индекс S&P 500 – символическим ростом, а индекс биржи Nasdaq вырос на 1,2%, преимущественно, на ожиданиях смягчения ограничительных мер США на поставки чипов и иной высокотехнологичной продукции в Китай после двусторонних переговоров. Китайские фондовые индексы, в свою очередь, показывают дружный рост, но очень умеренный, не более, чем на 0,5%. Другие азиатские фондовые индексы демонстрируют противоречивую динамику: японский Nikkei 225 в моменте слабо снижается, в то время как южнокорейский Kospi слабо растёт. По всей видимости, фондовые рынки не ожидают значительных прорывов по итогам происходящего в КНР американо-китайского саммита и не верят, что этот саммит будет способен привести к разрешению иранского конфликта.

Мировые цены на нефть на фоне американо-китайских переговоров с утра сдержанно растут. Цена Brent в моменте повышается на 0,3% до $105,97 за баррель. Ожидаем, что сегодня наиболее вероятный диапазон цены Brent может составить $102–107 за баррель в зависимости от развития ситуации.

В России главной корпоративной новостью сегодняшнего дня станет публикация финансовой отчётности Ростелекома за 1 квартал 2026 года по МСФО. Консенсус аналитиков ожидает роста выручки эмитента за 1 квартал на 10% в годовом выражении до 209,1 млрд руб. (наш прогноз 210 млрд руб.), OIBDA – примерно на 12% (мы ожидаем роста тоже на 12%) и снижения в годовом выражении чистой прибыли примерно до 6,45-6,5 млрд руб. (мы ожидаем снижения чистой прибыли до 6,7 млрд руб.). На небольшое снижение чистой прибыли, по нашему мнению, могут повлиять высокие финансовые расходы, связанные с высокими процентными ставками по долговым обязательствам, а рост выручки и OIBDA будет обусловлен высокими тарифами и сильными операционными показателями за 1 квартал; тем более, что мартовские перебои с интернетом могли увеличить спрос на услуги голосовой связи. Сегодня обыкновенные акции Ростелекома могут подрасти до 53,7-53,8 руб. Наша цель по обыкновенным акциям Ростелекома в годовом горизонте составляет 70 руб., рейтинг – «Покупать» (не является ИИР).

Также в течение дня можно понаблюдать за котировками акций МФК «Займер». Совет директоров компании может сегодня рекомендовать дивиденды за 1 квартал 2026 года. Напомним, что совет директоров «Займера» несколько дней назад уже объявил финальные дивиденды компании за 4 квартал 2025 года в размере 11,1 руб. на акцию, дивидендная доходность составила 7,4% за квартал, совокупная дивидендная доходность по акциям эмитента за 2025 год с учётом финального дивиденда превысит 18%, что является одним из самых высоких показателей на российском фондовом рынке. Акции компании могут сегодня вырасти до 151-152 руб. за бумагу. Наша цель по акциям МФК «Займер» составляет 160 руб., рейтинг – «Держать» (не является ИИР).

Российский рубль на утренних торгах показывает отрицательную динамику. Пара USD/RUB растёт, скорректировавшись вверх до 73,7 руб., юань на фоне американо-китайских переговоров вырос к доллару, по отношению к рублю тоже немного прибавляет, двигаясь в область 10,9 руб.. Сегодня в течение дня пара USD/RUB может колебаться, по нашему мнению, в коридоре 73-74 руб., CNY/RUB – в диапазоне 10,8-11,1 руб.

На основной сессии прогнозируем динамику индекса Московской биржи в коридоре 2650-2750 пунктов.