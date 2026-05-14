Freedom Finance: Золото и серебро остаются в «бычьем» тренде

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global:

На торгах 13 мая котировки золота подорожало на 0,37%, до $4703,9 за тройскую унции, при повышении индекса доллара США DXY на 0,16%, в район 98 пунктов. С начала месяца цена на золото поднялась на 1,3%, основную часть времени оставаясь в диапазоне $4600–4700, несмотря на укрепление доллара, в котором номинирован драгметалл, на 0,3%.

Серебро на сегодняшних торгах прибавило в цене 4,62%, до $89,55 за унцию, а с начала мая его рост уже достиг 17%, что стало компенсацией апрельской коррекции.

Платина в эту среду подорожала на 4,2%, а стоимость палладия поднялась на 3%. По всей видимости, цены на драгоценные металлы отреагировали ростом на начинающийся визит в КНР президента США Дональда Трампа. Западные СМИ предполагают, что лидеры Китая и Штатов будут обсуждать взаимное сокращение торговых пошлин. В то же время ожидается, что Трамп может обратиться Си Цзиньпину с просьбой помочь с разблокировкой Ормузского пролива. Позитивные геополитические ожидания, особенно относительно сокращения пошлин и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, способствуют положительной динамике цен на драгметаллы. Наши прогнозы для котировок золота и серебра до конца недели: $4650–4750 и $79–84 за тройскую унцию соответственно.