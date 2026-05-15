Freedom Finance: Улучшению финансовых результатов Ростелекома поспособствовало государство

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global:

Обыкновенные акции Ростелекома на торгах 14 мая прибавляют в цене 1%, до 53,81 руб., на фоне общего снижения на российских фондовых площадках.

Компания представила результаты по МСФО за первый квартал, в котором ее выручка в соответствии с консенсусом и ориентиром Freedom Finance Global выросла на 10% в годовом выражении (г/г), до 209 млрд руб. Основным позитивным драйвером для этого показателя стало увеличение доходов от цифровых сервисов на 24% г/г до 43,4 млрд руб., с долей в выручке более 21%. Этот результат во многом обусловлен реализацией госзаказа (платформа «Госуслуги») и партнерством с крупными госкорпорациями. Во многом динамика дивизиона компенсировала Ростелекому замедление роста выручки от услуг мобильной связи Т2 до 8% г/г, до 75,13 млрд руб. и снижение доходов от фиксированной голосовой связи на 3% г/г, до 9 млрд руб.

OIBDA Ростелекома за отчетный период увеличилась на 14% г/г, до 83,9 млрд руб., при нашем ориентире в районе 83 млрд руб. и консенсусе чуть ниже этого уровня. Этот результат был достигнут благодаря повышению выручки, оптимизации операционных расходов, а также разовому росту прочих операционных доходов компании на 41%, до 8,6 млрд руб., на фоне поступлений от государственного проекта по устранению цифрового неравенства.

Чистая прибыль Ростелекома выросла на 10% до 7,44 млрд руб., притом что в консенсус закладывалось ее небольшое снижение из-за высоких расходов на обслуживание долга в условиях жесткой ДКП. Сохранению долговой нагрузки Ростелекома по NetDebt/OIBDA на отметке 2,1 способствовало снижение ключевой ставки. Тем не менее чистый долг компании увеличился на 3% к предыдущему отчетному периоду.

Восстановление финансовых показателей Ростелекома после слабого четвертого квартала и всего 2025 года обеспечили оптимизация долговой нагрузки, смягчение монетарных условий и повышение OIBDA в связи с ростом прочих операционных доходов. Мы полагаем, что сокращение долговой нагрузки и рост чистой прибыли продолжится до конца текущего года, хотя паузы в снижении ключевой ставки будут тормозить этот процесс. В ближайшее время драйвером для котировок обыкновенных акций Ростелекома может стать объявление дивидендов за 2025 год, которые были анонсированы ранее. До конца мая ждем объявления дивидендов и даты годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

Мы подтверждаем нашу целевую цену по обыкновенной акции Ростелекома в 70 руб. в годовом горизонте и рейтинг «покупать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).