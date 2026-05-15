«Цифра брокер»: Ожидаем сохранения консолидационных настроений на российском рынке

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 1,3% до 2658,84 п., в то время как долларовый индекс РТС потерял 1,06%, закрывшись на отметке 1145,21 п. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после трех дней подъема. Котировки Brent скорректировались к уровню 104,83 доллара США за баррель, отыгрывая новости о продуктивных переговорах президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня, которые прошли в Пекине. По словам Трампа, Китаю понравилось предложение о закупках американской нефти.

Главным макроэкономическим драйвером остается динамика валютного рынка. Рубль продолжает уверенно укрепляться: официальный курс доллара США опустился до 73,15 руб. С начала года рубль укрепился уже на 7,2%. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе тренд на укрепление сохранится.

Новости, ожидания и торговые идеи. Выручка «Ростелекома» в I квартале 2026 года выросла на 10% до 208,9 млрд руб., а показатель OIBDA увеличился на 14%, составив 83,9 млрд руб. Рентабельность по OIBDA выросла до 40,1%, показатель «Чистый долг» / OIBDA составил 2,1x. Менеджмент компании планирует нарастить капитальные расходы до 20–21% от выручки против 18,1% годом ранее, восстановив объем инвестиций до уровней 2024 года для масштабирования инфраструктуры и ЦОД. Относительно планов по IPO дочерних структур «Солар» и «РТК-ЦОД» руководство «Ростелекома» заявило, что время для выхода на биржу еще не пришло, эти планы могут быть перенесены на 2027–2028 годы.

Котировки акций «М.Видео» выросли на 13% после того, как компания предложила изменить формат SPO. Ритейлер сообщил о том, что 15 мая пройдет заседание совета директоров по вопросу допэмиссии. В частности, будет рассмотрен отказ от размещения бумаг по открытой подписке, а также определена цена размещения бумаг дополнительного выпуска путем закрытой подписки. На наш взгляд, сейчас инвесторам стоит следить за ценой и объемом размещения, так как именно эта информация будет определяющей для динамики котировок.

В пятницу мы ожидаем сохранения консолидационных настроений на российском рынке. Индекс МосБиржи, вероятнее всего, будет двигаться в коридоре 2620–2720 п. Поддержкой выступает уровень 2650 п. В центре внимания сегодня будут финансовые результаты «Совкомбанка» и «Хэдхантера» за I квартал 2026 года. Мы полагаем, что сильные отчеты могут спровоцировать локальный откуп просадки в финансовом и ИТ-секторах.