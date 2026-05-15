Freedom Finance: Индекс Мосбиржи застрял ниже 2700 пунктов

Индекс Мосбиржи IMOEX2 утром 15 мая почти не меняется и снижается на 0,04% до 2658 пунктов. Рынок остается ниже 2700 пунктов 13 торговых сессий подряд. Сильная нефть помогает нефтегазу, но широкого спроса на акции нет. Ближайшая поддержка сейчас 2650 пунктов, сопротивление остается в зоне 2700 пунктов.

Нефть утром растет. Brent прибавляет 1,81% до $107,63 за баррель, WTI растет на 2,18% до $103,38. Urals также поднимается на 1,01% до $99,55 за баррель. Природный газ в Европе прибавляет 0,60%, до $580 за тыс. куб/м. Для российского рынка это сильный внешний фон, прежде всего для нефтегаза, бюджета и экспортеров.

В металлах картина слабая. Золото снижается на 2,41% до $4572 за унцию, серебро падает на 7,77% до $78,70. Медь теряет 2,5–3,4%, никель снижается на 1,56%, платина падает на 3,17%, палладий теряет 3,05%. Алюминий почти не меняется, олово остается исключением и растет на 2,22%. Такой фон давит на золотодобытчиков и часть металлургов.

Рубль движется разнонаправленно. Доллар растет на 0,22%, до 73,41 рубля, евро снижается на 0,05%, до 85,42 рубля.

В лидерах роста Самолет (+0,77%), Транснефть привилегированные (+0,66%), Ozon (+0,61%), Газпром (+0,62%) и Новатэк (+0,53%).

Ozon поддерживает дивидендная повестка. Сегодня компания проводит ВОСА, где акционеры должны рассмотреть финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Доходность небольшая, около 1,6%, но сам факт выплаты рынок воспринимает позитивно для компании “роста”.

Газпром, Новатэк и Транснефть выглядят лучше рынка на фоне дорогой нефти и газа.

В числе аутсайдеров Группа Позитив (-1,81%), Полюс (-1,58%), Селигдар (-1,21%), Русал (-0,65%) и Мосэнерго (-0,37%).

Группа Позитив снижается после недавней отчетности и слабого спроса на IT-сектор. За 1 квартал компания показала рост выручки на 45,6% г/г, до 3,41 млрд рублей, но чистый убыток все еще составил 1,39 млрд рублей. Для рынка это неплохая динамика бизнеса, но не повод активно покупать бумагу на снижающемся рынке.

Полюс падает вместе с золотом. Дополнительно сегодня последний день для попадания в реестр под дивиденды за 2025 год. Акционеры одобрили выплату 56,8 рубля на акцию, но на фоне падения золота почти на 2,5% дивидендный фактор уже не удерживает бумагу.

Селигдар остается под давлением после дивидендного негатива. Совет директоров ранее рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год и оставить чистую прибыль 2,17 млрд рублей нераспределенной. На фоне коррекции золота это усиливает продажи в бумаге.

Русал снижается вместе с промышленными металлами. Алюминий почти стоит на месте, но медь, никель и другие металлы идут вниз, поэтому покупатели не спешат возвращаться в сектор.

Отдельно сильно падает ЭсЭфАй. Бумага теряет 15,8% после дивидендной отсечки, так как акционеры ранее утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рубля на акцию. Это классический дивидендный гэп.

В корпоративной повестке сегодня Ozon проводит ВОСА по дивидендам за 2025 год. HeadHunter, Совкомбанк, Банк Санкт-Петербург, Займер, Selectel, Genetico и Arenadata должны представить отчетность по МСФО за 1 квартал. Росстат опубликует недельную инфляцию с 5 по 12 мая, инфляцию за апрель и оценку ВВП за 1 квартал. Для фондового рынка это важнее всего из-за ожидания по ставке ЦБ.

Геополитический фон остается умеренно напряженным из-за Ормуза, но новых сильных сигналов для российского рынка утром нет. Риск вокруг пролива продолжает поддерживать нефть и нефтегаз, но для индекса Мосбиржи это уже скорее фоновый фактор.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2600–2700 пунктов. Доллар, скорее всего, останется в коридоре 73–74 рубля, евро 85–86 рублей. Brent может удержаться в диапазоне $106–109 за баррель, если не появится новых сообщений по Ормузу или переговорам США, Китая и Ирана.