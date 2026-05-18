«Цифра брокер»: Геополитика давит на рынок

Обзор российского рынка на 18 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. В пятницу, 15 мая, российский рынок акций возобновил снижение на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. По итогам основных торгов индекс МосБиржи просел на 0,94% до отметки 2633,84 п., долларовый индекс РТС снизился на 0,92%, закрывшись на отметке 1134,62 п. Рубль при этом продемонстрировал устойчивость: официальный курс доллара США снизился до 73,09 руб., юань подешевел до 10,7 руб.

Главным макроэкономическим драйвером стали свежие данные Росстата по инфляции: в апреле рост потребительских цен замедлился до 0,14% против 0,60% в марте, за январь-апрель цены выросли на 3,11%, а годовая инфляция снизилась до 5,58%.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Хэдхантер» опубликовал финансовые показатели за I квартал 2026 года. Выручка группы составила 9,5 млрд руб., снизившись на 1,5% в годовом выражении. Скорректированный показатель EBITDA составил 4,57 млрд руб. при рентабельности 48,2%, скорректированная чистая прибыль достигла 4,17 млрд руб. Ключевым событием стал запуск программы обратного выкупа акций объемом до 15 млрд руб. Генеральный директор компании отметил, что несмотря на циклическое охлаждение экономики и рынка труда, менеджмент «Хэдхантера» убежден в долгосрочном потенциале бизнеса и считает текущую рыночную оценку несправедливо заниженной. Мы полагаем, что обратный выкуп акций наряду с сохранением регулярных дивидендных выплат обеспечит бумагам компании необходимую поддержку и будет способствовать росту котировок к нашей целевой цене на уровне 5100 руб. за акцию.

«Совкомбанк» представил сильные результаты за I квартал 2026 года. Чистая прибыль банка выросла на 57% в годовом выражении, достигнув 20 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 20%, прибавив 5 п.п. Особо отметим качественное улучшение маржинальности: чистая процентная маржа растет четвертый квартал подряд, увеличившись с 4,3% до 7% в годовом сопоставлении. При этом стоимость фондирования (COF) существенно снизилась — до 12,8% против 17,4% годом ранее. Компания является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки. Мы сохраняем положительный взгляд и целевую цену по акциям «Совкомбанка» на уровне 22 руб. за бумагу.

На этой неделе индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600–2680 п. Уровнем поддержки выступает отметка 2600 п., сопротивление расположено на 2700 п.