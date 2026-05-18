Freedom Finance: Нефть дороже $110 не возвращает рынок к 2700 пунктам

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи IMOEX2 утром 18 мая растет на 0,19%, до 2639 пунктов. Рынок пытается отскочить после слабой прошлой недели, но пока остается заметно ниже 2700 пунктов. Сильная нефть поддерживает нефтегаз, но широкого спроса на акции уже нет. Ближайшая поддержка сейчас находится в районе 2600 пунктов, сопротивление остается в зоне 2700 пунктов.

Нефть утром продолжает расти. Brent прибавляет 1,43%, до $110,82 за баррель, WTI растет на 1,68%, до $102,72. Urals поднимается на 1,40%, до $99,95 за баррель. Природный газ в Европе прибавляет 1,37%, и растет до $619,5 за тыс. куб/м. Для российского рынка это сильный сырьевой фон, прежде всего для Роснефти, Сургутнефтегаза, Новатэка и Транснефти.

В металлах картина слабая. Золото снижается на 0,48%, до $4540 за унцию, серебро падает на 2,78%, до $75,40. Алюминий теряет 2,44%, медь снижается на 0,4–0,9%, платина падает на 0,83%, палладий теряет 1,30%. Никель выглядит лучше рынка и прибавляет 0,36%, но этого мало, чтобы поддержать весь металлургический сектор.

Рубль утром слабеет. Доллар растет на 0,50%, до 73,21 рубля, евро прибавляет 0,47%, до 85,08 рубля.

Инфляционные данные вышли умеренными. Росстат сообщил, что с 5 по 12 мая цены выросли на 0,07%, с начала месяца снизились до 0,06% из-за предыдущей дефляционной недели, а с начала года рост составил 3,17%. Апрельская инфляция составила всего 0,14% после 0,60% в марте, поэтому рынок ОФЗ сохраняет аргумент в пользу дальнейшего снижения ставки, хотя внешние риски через нефть и Ближний Восток остаются высокими.

В лидерах роста Банк ВТБ (+0,75%), Роснефть (+0,70%), Селигдар (+0,61%), Интер РАО (+0,61%) и Сургутнефтегаз (+0,59%).

ВТБ растет после Дня инвестора. Менеджмент сохранил прогноз по чистой прибыли на 2026 год в диапазоне 600–650 млрд рублей, а наблюдательный совет должен до конца мая вынести рекомендацию по дивидендам. Для банка это сейчас главный корпоративный фактор.

Роснефть выглядит лучше рынка на фоне стоимости Brent выше $110 и Urals около $100. Совет директоров ранее рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 2,27 рубля на акцию, но это слабая доходность, поэтому основной драйвер здесь именно дорогая нефть.

Сургутнефтегаз растет обычными акциями из-за нефти, но префы остаются под давлением. Совет директоров рекомендовал по 0,85 рубля на акцию и по обычным, и по привилегированным бумагам. Для префов это слабый дивидендный сигнал, поэтому они утром среди аутсайдеров.

Селигдар немного отскакивает после сильного давления из-за отказа от дивидендов. Но движение пока слабое по качеству, так как золото сегодня снижается, а свежая новость по сектору говорит о возможном снижении добычи россыпного золота в России на 5% (до 74–78 тонн) в 2026 году из-за роста затрат и регулирования.

Интер РАО остается защитной историей внутри энергетики. Сильного свежего повода утром нет, но бумагу поддерживает высокая дивидендная доходность и спокойное отношение инвесторов к сектору на слабом рынке.

В числе аутсайдеров Полюс (-2,02%), Магнит (-1,06%), Сургутнефтегаз привилегированные (-0,97%), Русал (-0,79%) и Норникель (-0,58%).

Полюс снижается после дивидендной отсечки и на фоне падения стоимости золота. Акционеры ранее одобрили дивиденды за 2025 год в размере 56,8 рубля на акцию, но при слабой цене драгметалла бумага не получает поддержки от сырья.

Магнит остается слабым после годовой отчетности. Компания за 2025 год показала выручку 3,51 трлн рублей, +15,3% г/г, но получила чистый убыток 16,65 млрд рублей против прибыли 49,9 млрд рублей годом ранее. Для рынка это по-прежнему тяжелая история без быстрого восстановления маржинальности.

Русал снижается вместе с алюминием. Дополнительный негатив для бумаги сохраняется после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 1 квартал 2026 года и после регуляторных вопросов вокруг внутреннего рынка алюминия.

На стоимость акций Норникеля давит слабость корзины металлов. Медь, платина и палладий утром снижаются, а свежая отчетность по РСБУ за 1 квартал ранее показала падение чистой прибыли на 63,5% г/г, до 22,18 млрд рублей.

В корпоративной повестке сегодня Fix Price проходит последний день для попадания в реестр акционеров под дивиденды за 2025 год. X5 проводит совет директоров по вопросам подготовки к ГОСА, Henderson проведет совет директоров по дивидендам за 2025 год, а по ЮГК сегодня должны пройти торги по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании. Банк России опубликует оценку платежного баланса, а встреча министров финансов и глав центробанков G7 может дать новые сигналы по санкционной и долговой повестке.

Геополитический фон за выходные стал жестче. Главная тема для рынков снова Ормуз. Пролив остается ограниченным для судоходства, нефть держится выше $110 за баррель, а саммит Трампа и Си не дал прорыва по Ирану. Сложившийся новостной фон поддерживает нефтегазовый сектор экономики и бюджетные ожидания, но не снимает осторожность инвесторов после новой волны атак дронов по России, включая Московский регион.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2600–2700 пунктов. Доллар, скорее всего, останется в коридоре 73–74 рубля, евро - 84,7–85,8 рубля. Brent может удержаться в диапазоне $109–113 за баррель, если не появится новых сообщений по Ормузу или переговорам США, Китая и Ирана.