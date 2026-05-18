«Альфа-Капитал»: Доллар у 73 рублей, почему рынок пока ставит на сильный рубль

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 18 мая: доллар — 73,1275 рубля (−1,1 копейки к пятнице, −0,02%), евро — 85,1830 рубля (−1 рубль 11 копеек, −1,28%), юань — 10,7318 рубля (−5,37 копейки, −0,50%). На внебиржевых торгах к 9:30 по Москве картина несколько иная: доллар — 73,31 (+0,25% к официальному ориентиру), евро — 85,26, юань — 10,77. Рубль четвёртую торговую неделю подряд начинает у трёхлетних максимумов. Ключевой фактор открытия понедельника — резкое обострение ближневосточного фона за выходные на фоне угроз Трампа: Brent уже выше $111, что даёт повод для переоценки параметров следующего цикла покупок Минфина.

В апреле 29 крупнейших компаний реализовали на рынке валюты в эквиваленте $7,3 млрд — максимум с октября 2025 года, втрое больше мартовского уровня. Часть выручки по апрельским нефтяным ценам всё ещё поступает в систему с расчётным лагом, формируя навес предложения. Ликвидность в юанях остаётся структурно избыточной и стоит символически дёшево.

Срок действия американской лицензии OFAC, разрешавшей ограниченные операции с российской нефтью, истёк 16 мая в 07:01 по московскому времени; информации о продлении документа не поступало. По данным BBG от 17 мая, США могут вновь ослабить ограничения — паттерн повторяет апрельский, когда Бессент публично обещал не продлевать, а потом продлил. Профессор РАНХИГС Александр Абрамов полагает, что лицензию, скорее всего, продлят, поскольку заменить российскую нефть сейчас нечем, особенно для азиатских покупателей, которые в мае нарастили импорт из России до рекордных 2,25 млн баррелей в сутки. Если продления всё же не последует, в перспективе нескольких недель это сократит предложение валюты на внутреннем рынке — первый структурный аргумент против текущего укрепления рубля.

Ближневосточный фон за выходные заметно обострился. Трамп опубликовал в Truth Social изображение, намекающее на возобновление ударов по Ирану. Пентагон подготовил несколько военных планов. А по данным CNN, во вторник ожидается совещание по нацбезопасности с обсуждением военных вариантов. Иран 18 мая ввёл платный режим прохода для подводных кабелей, пролегающих через Ормуз, а КСИР заявил об угрозе деактивировать все американские военные базы на юге Персидского залива. Саудовская Аравия сообщила о перехвате трёх иранских беспилотников над своей территорией. Brent — $111,43 (+1,99% к пятничному закрытию).

На глобальном валютном рынке EUR/USD — 1,1633 (−0,23% к пятнице), DXY — 99,12 (+0,09%). Доллар умеренно укрепляется на фоне роста геополитической тревожности и бегства в качество. Одновременно рынок гособлигаций США находится под серьёзным давлением: доходность 30-летних трежерис снова превысила 5%, по данным аналитиков JPMorgan AM — максимум почти за 20 лет. Глава DoubleLine Capital Гундлах заявил в выходные, что снижение ставки ФРС «просто невозможно» при таком уровне доходностей, превышающих ставку регулятора более чем на 0,5 п.п. EUR/USD торгуется у нижней границы диапазона последних двух недель: пара реагирует на нарастающий риск ближневосточной эскалации и слабые данные из Китая, важнейшего торгового партнёра еврозоны. По оценкам аналитиков ЕЦБ, если перебои с поставками энергоносителей затянутся, евро рискует столкнуться со стагфляцией. USD/CNH — 6,8072 (+0,08% к пятничному закрытию): юань немного ослаб на разочаровывающих данных.

Дело в том, что промышленное производство КНР за апрель вышло значительно хуже ожиданий: +4,1% г/г при прогнозе +6%, после +5,7% в марте. Темпы роста розничных продаж замедлились до минимума с 2022 года. Китайское замедление потенциально давит на глобальный спрос на нефть, но одновременно сохраняет стимул для дополнительных мер поддержки экономики со стороны НБК — включая ставку LPR, которую Китай опубликует в среду.

По фондовым рынкам: S&P 500 закрылся в пятницу на 7 408 (−1,24%) под давлением роста доходностей и ормузских опасений; Nikkei 225 — 60 747 (−1,08%); Hang Seng — 25 570 (−1,51%) — Азия реагирует на слабые китайские данные и геополитику. РТС по итогам пятницы — 1 135 пунктов, без изменений. DAX закрыл прошлую неделю на 23 950 (−2,07%). Глобальный риск-аппетит умеренно негативный.

Сегодня открывается первый день встречи министров финансов и глав центробанков G7 — в повестке энергетическая безопасность и ценовое давление. Позиции G7 по ормузскому кризису способны влиять на нефтяные ожидания, а через них, опосредованно, — на параметры июньского цикла покупок Минфина. Во вторник Путин прилетает в Пекин с официальным визитом (19–20 мая) — ожидается анонс расширения сотрудничества в нефтегазе, а возможные позитивные сигналы по иранскому треку со стороны Китая добавят неопределённость в нефтяные котировки. Российский CPI в среду вечером будет проверкой на прочность тезиса об инфляционной паузе: апрельский показатель составил 0,14% при годовой 5,58% — минимум с начала года.

Наиболее вероятный диапазон USD/RUB на неделю 18–22 мая — 72–75 рублей с тяготением к нижней границе. Навес экспортной выручки, символические покупки Минфина и сигнал ЦБ о приоритете крепкого курса удерживают рубль у многолетних максимумов. Рубль сохранит тенденцию к укреплению до конца месяца с диапазоном по доллару 72–73. Риски смещены вправо и реализуются позже: возобновление ударов по Ирану в случае провала переговоров удержит Brent выше $110 и через майскую налоговую цену Urals увеличит объём июньских покупок Минфина, что сможет оказать уже реальное давление на рубль. Истечение лицензии OFAC без продления начнёт сужать предложение валюты на горизонте нескольких недель. Сочетание этих двух факторов — сценарий, при котором к середине июня доллар способен приблизиться к 77–79 рублям. До тех пор рынок, судя по всему, продолжает жить в режиме «крепкий рубль по инерции».