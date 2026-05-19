«Цифра брокер»: В лидерах роста на торгах понедельника оказались акции нефтегазовых компаний

Обзор российского рынка на 19 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 1,31% и закрылся на отметке 2668,22 п., войдя в верхнюю границу целевого диапазона 2650–2670 п., обозначавшегося неделей ранее. Индекс РТС вырос на 2,39% до 1161,78 п. на фоне активного укрепления рубля. Доллар США опустился до 71,97 руб., евро — до 84,02 руб., юань — до 10,61 руб. Котировки нефти марки Brent балансируют вблизи уровня $109-110 за баррель. За год Brent прибавила свыше 75%, что стало следствием фактической остановки судоходства через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля.

Новости, ожидания и торговые идеи. Главным событием для российского рынка акций стал неудачный аукцион по продаже национализированных активов «Южуралзолота» (ЮГК). На торги со стартовой ценой 162,02 млрд руб. не было подано ни одной заявки. Котировки акций ЮГК на этом фоне потеряли 8,38% за день, опустившись до 0,66 руб. Росимущество оперативно объявило о голландском аукционе 19 мая со снижением цены до 50% (минимум 81 млрд руб.), итоги подведут 26 мая.

В лидерах роста на торгах понедельника оказались акции нефтегазовых компаний («Татнефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ»), а также бумаги МосБиржи. По данным Reuters, США готовы продлить на месяц ослабление санкций на операции с российской нефтью, что является позитивом для акций экспортеров и фундаментальной поддержкой для рубля. Котировки акций «Газпрома» растут в преддверии заседания совета директоров во вторник, 19 мая, на котором впервые с первого полугодия 2022 года будет обсуждаться рекомендация по дивидендам за 2025 год. Однако при текущем уровне капитальных затрат, операционных и процентных расходов «Газпрому», вероятно, придется отложить выплаты до лучших времен. Рынок также находится в ожидании возможного подписания соглашения с Китаем. На наш взгляд, текущий рост в бумагах «Газпрома» является скорее спекулятивным, а не разворотом фундаментальной истории.

Положительная рекомендация совета директоров «Газпрома» откроет рынку дорогу к 2700–2720 п. по индексу МосБиржи, отказ или отсутствие рекомендации станет поводом к локальной фиксации в нефтегазовом секторе.

На этой неделе рынок также будет следить за еженедельными данными от Росстата, квартальными отчетностями «Софтлайна», «Т-Технологий», МТС (четверг, 21 мая) и других компаний. Технически индекс МосБиржи упирается в верхнюю границу 2650–2670 п., для прорыва к 2700 п. и выше нужно либо смягчение геополитики, либо позитивные дивидендные сюрпризы. Поддержка находится в зоне 2620–2630 п.