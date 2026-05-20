«Цифра брокер»: Наблюдательный совет «ИКС 5» рекомендовал выплатить дивиденды

Обзор российского рынка на 20 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи завершил основную торговую сессию вторника в небольшом минусе, снизившись на 0,18% до 2663,48 п. Валютный индикатор РТС вырос на 1,30% до 1176,92 п. на фоне укрепления национальной валюты. Рубль показал лучшую динамику за последние месяцы: доллар США упал на 1,88% до 70,62 руб., а юань впервые с начала 2023 года опустился ниже 10,4 руб. Котировки нефти марки Brent прибавили 1,64%, закрепившись на уровне $111,17 за баррель. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,15% до 119,16 п., реагируя на рост инфляционных ожиданий.

В центре внимания остается официальный визит президента России Владимира Путина в Китай. Инвесторы закладывают в котировки ожидания новых масштабных соглашений, в первую очередь, по проекту «Сила Сибири 2». Геополитическая премия в сырьевых товарах сохраняется, несмотря на временную паузу в ударах США по Ирану. Вашингтон отложил атаку на несколько дней, что дало рынкам передышку, но не сняло риски эскалации в Ормузском проливе.

Внутри страны поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к пику налоговых выплат 28 мая. При этом свежие данные по инфляционным ожиданиям населения, которые в мае выросли до 13%, выступают скорее негативным сигналом для Банка России. Потенциально это может заставить регулятора удерживать ставку на более высоких уровнях.

Новости, ожидания и торговые идеи. Наблюдательный совет «ИКС 5» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию. Эта новость позволила акциям ритейлера выйти в лидеры роста в ходе вчерашних торгов. Мы считаем, что возвращение компании к распределению прибыли после длительной паузы подтверждает устойчивость ее бизнеса и лояльность к акционерам. На наш взгляд, инвесторам стоит удерживать позиции, так как дивидендная доходность остается привлекательной в рамках сектора, а сильные операционные показатели позволяют рассчитывать на дальнейший рост капитализации.

Котировки акций «Газпрома» оказались под умеренным давлением. Рынок закладывает осторожные ожидания по проекту «Сила Сибири 2» и итогам заседания совета директоров по дивидендам. По нашим оценкам, высокая долговая нагрузка и масштабная инвестпрограмма делают выплаты за прошлый год маловероятными. Мы рекомендуем проявлять осторожность: отсутствие конкретики по китайскому контракту в ближайшие дни может спровоцировать фиксацию прибыли в краткосрочной перспективе.

Мы ожидаем, что в среду индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2650–2700 п. Поддержкой выступает уровень 2600 п., сопротивление проходит вблизи 2720 п. В центре внимания останутся новости из Пекина и еженедельные данные Росстата по индексу потребительских цен.