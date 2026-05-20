«Альфа-Капитал»: Рубль обновил максимум года на фоне переговоров Путина и Си

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 20 мая: доллар — 71,2926 рубля (−1,0571 рубля к вчерашнему, −1,46%), евро — 82,7871 рубля (−1,2871 рубля, −1,53%), юань — 10,4545 рубля (−0,1734 рубля, −1,63%). На внебиржевых торгах к утру доллар опустился до 70,71, евро — 82,00, юань — 10,38: рыночные котировки ощутимо ушли ниже официального ориентира. Главный катализатор сессии — переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине: утром стороны провели встречу в узком составе, и рынок ждёт конкретики по «Силе Сибири-2» и иранскому треку.

По данным ЦБ, доля рубля при оплате экспорта в марте выросла до рекордных 64,9%, а доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ в первом квартале достигла 29,8%. Последний показатель указывает на нарастающий интерес к рублёвым активам при одновременном снижении потребности в конвертации. Юаневая ликвидность остаётся структурно избыточной и исторически дешёвой: RUSFAR CNY держится вблизи нулевых отметок, как и на протяжении всей первой половины мая. Инфляционные ожидания населения в мае незначительно подросли — до 13,0% с 12,9% в апреле, — однако для июньского решения по ставке ЦБ ключевыми будут вечерние данные российского CPI.

Путин утром прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где его лично встретил Си Цзиньпин. Переговоры в узком составе завершены, продолжаются в расширенном формате. Ближневосточный конфликт заметно усилил интерес Пекина к «Силе Сибири-2» — для Китая сухопутный трубопровод при заблокированном Ормузе стал вопросом энергетической безопасности, который США не могут перекрыть. В прошлом году стороны подписали юридически обязывающий меморандум по проекту, предусматривающему поставки до 50 млрд кубометров газа в год через Монголию. Конкретный ценовой контракт остаётся главной неразрешенной проблемой. Если сегодня Пекин зафиксирует условия поставок, это создаст долгосрочный фундаментальный импульс для рубля через расширение газовой выручки.

По иранскому треку переговорный фон по прежнему балансирует между дипломатической паузой и угрозой эскалации. Трамп заявил, что США готовы отложить удары по Ирану до начала следующей недели, чтобы дать шанс дипломатии. Иран передал новое встречное предложение через пакистанского посредника. Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном, ограничив военные полномочия Трампа — это первый законодательный сигнал против неограниченной эскалации. Brent торгуется у $110,88 (−0,36% к вчерашнему закрытию). По данным источника Известий в ценовом агентстве, Urals с начала ближневосточного конфликта подорожал на 150%, рост Brent — более 50%. Запасы нефти по данным API сократились на 9,11 млн баррелей при ожиданиях −3,4 млн — почти втрое сильнее прогноза. Официальная статистика EIA выйдет сегодня.

Евросоюз и США достигли соглашения по торговой сделке: по словам главного переговорщика от Европарламента Желяны Зовко, это позволит избежать эскалации трансатлантической торговой напряжённости. Соглашение сохраняет 15-процентную пошлину на европейские товары в США и устраняет угрозу тарифного ультиматума Трампа с дедлайном 4 июля. Для EUR/USD это нейтрально-позитивный сигнал, снимающий часть неопределённости с пары. Тем не менее EUR/USD — 1,1602 (−0,02%), DXY — 99,27 (+0,01%): евро теряет позиции под давлением британских данных. Потребительская инфляция в Великобритании в апреле вышла ниже ожиданий: г/г — 2,8% при прогнозе 3,0%, базовая — 2,5% при ожиданиях 2,6%. Дезинфляционный сигнал из Лондона формирует контекст для европейских данных: еврозонный CPI за апрель выйдет в полдень. Германский PPI за апрель показал +1,7% г/г (против −0,2% ранее) — промышленное ценовое давление восстанавливается, что слегка осложняет задачу ЕЦБ. USD/CNH — 6,811 (−0,07%): юань незначительно ослаб после нескольких дней укрепления. НБК сохранил базовые ставки LPR без изменений двенадцатый месяц подряд: однолетняя — 3,00%, пятилетняя — 3,50%. Отсутствие стимулирующего сигнала от НБК воспринято рынком как нейтральное.

По фондовым индексам: S&P 500 закрылся вчера на 7353 (−0,67%), Nasdaq 100 — 28819 (−0,61%), Nikkei 225 утром теряет 1,15% (59854), Hang Seng − 0,74% (25606). DAX — 24401 (+0,38%): европейский рынок позитивно воспринял новость по торговой сделке ЕС–США. РТС по итогам вчера — 1177 пунктов (+1,3% к понедельнику): рублёвая стоимость активов растёт в унисон с укреплением рубля. В США вечером выйдут минутки последнего заседания FOMC — в контексте апрельского CPI 3,8% г/г и PPI +1,4% м/м рынок будет искать в них подтверждение жёсткого курса нового главы ФРС Кевина Уорша. По консенсусу Bloomberg, аналитики не ждут снижения ставки до конца 2026 года.

Наиболее вероятный диапазон USD/RUB на ближайшие сессии — 70–72,5 рубля с тяготением к нижней границе. Инерция укрепления от внутренних факторов сохраняется, вероятный конкретный сигнал по «Силе Сибири-2» добавит долгосрочный позитивный импульс, а позиция Китая по иранскому треку способна в считанные часы сдвинуть нефтяные котировки. Разворот тренда сместился на более поздний горизонт: к июню, когда Минфин пересчитает объём покупок по майской налоговой цене Urals — а она, при Brent выше $110, обещает быть заметно выше апрельской, — давление на рубль сверху реально усилится.