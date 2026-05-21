Комментарии

"Коммунальный рай" в Приангарье
«Латаем дыры» и ждём катастрофу? Почему низкие тарифы на ЖКХ в Иркутске — это ловушка
«Коммуналка» по-иркутски: почему низкие тарифы — это рай для жителей и ад для сетей
«Коммунальный рай» в Приангарье: почему низкие тарифы на ЖКХ могут привести к катастрофе
Все материалы сюжета

Freedom Finance: Падение цены Brent выглядит краткосрочной коррекцией

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global:

Нефть марки Brent на торгах 20 мая опустилась в цене на 5,9%, до $105,5 за баррель, котировки WTI упали на 5,1%, до $99,08, впервые за три торговых дня опустившись ниже $100. Североморский сорт торгуется выше этой отметки уже почти месяц, а под $110 котировки ушли впервые за последнюю неделю.

Нисходящую динамику в ценах на жидкое углеводородное сырье обусловили противоречивые заявления по поводу мирного урегулирования американо-иранского конфликта. В начале недели Сенат преодолел вето республиканцев на принятие резолюции, требующей от президента немедленно прекратить военные действия в Иране. А 20 мая некоторые ближневосточные медиаресурсы сообщили, что Пакистан вместе с Ираном разрабатывает очередной мирный план, который будет направлен главе Белого дом. Сам Дональд Трамп весьма обтекаемо написал в своих соцсетях, что США и Иран находятся «в завершающей стадии мирных переговоров», дополнив этот пост загадочным заявлением: «Посмотрим, что произойдет».

Ожидания деэскалации ближневосточного конфликта способствуют снижению нефтяных цен, но объективные факторы пока свидетельствуют в пользу дефицита предложения, что будет удерживать котировки вблизи от текущих уровней. Минэнерго США сообщило, о рекордном сокращении стратегических запасов, а коммерческие за неделю к 20 мая снизились почти на 8 млн баррелей при консенсусе 2,5 млн. Все это говорит о повышенном спросе на нефть в США. Аналитики Citi прогнозируют достижение котировками Brent отметки $120, поскольку, по их мнению, рынок пока недооценивает влияния будущих перебоев в ее поставках даже при разблокировке Ормузского пролива. До конца недели ориентируемся на движение цены Brent в коридоре $104–111 за баррель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги