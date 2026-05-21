«Цифра брокер»: Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Обзор российского рынка на 21 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российские акции завершили основную торговую сессию среды в минусе на фоне обвала нефтяных котировок и отсутствия прорывных новостей по итогам визита Владимира Путина в Китай. Индекс МосБиржи снизился на 0,87% до 2640,32 п., индекс РТС опустился на 0,39% до 1172,30 п. Котировки нефти марки Brent упали на 6,02% до $104,7 за баррель, отыгрывая надежды на деэскалацию на Ближнем Востоке. Рубль на этом фоне растерял утреннее преимущество и ослаб: доллар США вырос до 71,45 руб., юань — до 10,47 руб. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,13%, закрывшись на уровне 119,30 п.

В макроэкономическом блоке доминировали два разнонаправленных фактора. С одной стороны, резкое снижение цен на энергоносители ударило по котировкам акций «тяжеловесов». Рынок закладывает в цены возможное скорое завершение конфликта между США и Ираном, что лишает нефть премии за риск. С другой стороны, Росстат сообщил о недельной дефляции на уровне 0,02%, годовая инфляция замедлилась до 5,47%. Это важный сигнал для долгового рынка, указывающий на эффективность жесткой политики Банка России. Однако для акций экспортеров дефляционные процессы и крепкий рубль пока остаются сдерживающим фактором.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Решение не стало сюрпризом для рынка, учитывая долг в размере 6,7 трлн руб. и отрицательный свободный денежный поток. Мы полагаем, что приоритетом для «Газпрома» останется долговая устойчивость, а не поощрение акционеров. Дополнительное давление на бумаги компании оказало отсутствие четких сроков по строительству «Силы Сибири 2». На наш взгляд, в краткосрочной перспективе акции останутся под давлением.

Акционеры «Озона» утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 руб. на бумагу. Дата закрытия реестра — 26 мая. Хотя дивидендная доходность составляет 1,66%, сам переход к регулярным выплатам крайне важен для инвестиционного профиля компании. Мы считаем, что это подтверждает устойчивость бизнес-модели «Озона». По нашим оценкам, бумага сохраняет потенциал роста на горизонте года за счет экспансии в регионы и развития финтех-направления.

Индекс МосБиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2600–2700 п. Уровнем поддержки выступает отметка 2590 п., сопротивление проходит в районе 2711 п. В центре внимания инвесторов будут отчетности за I квартал от «Т-Технологий», «Мосбиржи» и «ВК». Сильные показатели этих компаний могут спровоцировать локальные покупки и попытки рынка отыграть вчерашнее падение. Также стоит следить за динамикой нефти: если котировки Brent закрепятся ниже $105 за баррель, давление на индекс усилится.