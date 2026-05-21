«Альфа-Капитал»: Рубль может начать слабеть уже в июне

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 21 мая: доллар — 70,9509 рубля (−34 копейки к вчерашнему, −0,48%), евро — 81,9823 рубля (−80 копеек, −0,98%), юань — 10,4161 рубля (−38 копеек, −0,37%). На внебиржевых торгах к 9 утра по Москве картина несколько иная: доллар держится у 71,21 рубля (+0,37% к официальному ориентиру), евро — 82,76, юань — 10,47. Выход рыночных котировок выше официального ориентира ЦБ — знак того, что внутридневное давление на укрепление понемногу спадает. Ключевые факторы — итоги пекинских переговоров по «Силе Сибири-2», переход иранского переговорного трека в очередной итерационный цикл и вечерний отчёт Nvidia, который перезапустил глобальный риск-аппетит.

Тем не менее, главный операционный механизм не изменился: чистые покупки Минфина и ЦБ совокупно составляют 1,18 млрд рублей в день — сумма, которая при текущем дневном обороте CNY/RUB теряется. Юаневая ликвидность остаётся структурно избыточной и фондирование в юанях обходится практически бесплатно. Поток экспортной выручки наводнил рынок, а абсорбировать такой объём некому. Реальные ставки в экономике высоки, кредитование под импорт дорого, спрос на рублёвые облигации активный, а операции по бюджетному правилу в мае совсем невелики.

Вчерашние данные показали недельную дефляцию 0,02% за период с 13 по 18 мая при годовой инфляции 5,47%, что значительно расширяет пространство для июньского снижения ключевой ставки ЦБ и снижает стимулы к конвертации рублей в валюту. Из Пекина поступил важный сигнал по «Силе Сибири-2»: Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири-2», а вице-премьер Новак заявил о завершении согласования контрактов на поставки. Однако ценовые условия, без которых строительство не стартует, окончательно не согласованы. Пекин продолжает диктовать параметры, пользуясь тем, что именно для российской стороны проект важнее. Тем не менее сам факт продвижения по ключевым параметрам — фундаментальный долгосрочный позитив через ожидания расширения газовой выручки на горизонте нескольких лет.

По иранскому треку запустилось очередное формальное перемирие, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе, пролив закрыт. Трамп к вечеру 20 мая сообщил о работе посредников над «письмом о намерениях» — официальным документом, который закрепил бы прекращение войны и запустил 30-дневный переговорный период по ядерной программе и открытию пролива. Иранская сторона передала очередной встречный проект через пакистанского посредника, командующий пакистанской армии может посетить Тегеран с текстом финального мирного плана. Трамп дал понять, что ждёт «несколько дней» — то есть активного прорыва до выходных рынок не ожидает. Brent торгуется у 106 долларов за баррель, прибавив около процента к открытию: нефть реагирует на отсутствие немедленной эскалации, но не торопится ниже — пролив закрыт, стратегические резервы США сокращаются рекордными темпами.

На глобальном валютном рынке EUR/USD — 1,1624, практически без изменений к вчерашнему закрытию. DXY — 99,10. Большинство аналитиков Bloomberg теперь закладывают два повышения ставки ЕЦБ — в июне и сентябре — против одного ранее, поскольку война в Иране разогнала инфляцию в еврозоне выше целевого уровня. При этом вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос назвал текущую неопределённость «жестокой» и указал, что итог июньского заседания во многом будет зависеть от статуса Ормузского пролива. Если в ближайшие дни появятся конкретные сигналы по его открытию, сценарий «двух повышений» может снова оказаться под вопросом — и евро потеряет часть поддержки от ожиданий ужесточения.

На фондовых рынках главное событие ночи — квартальный отчёт Nvidia с выручкой 81,6 млрд долларов, превысившей ожидания, и объявила buyback на 80 млрд долларов. NVDA на постмаркете теряла около процента — позиционирование перед отчётом было экстремально бычьим. Тем не менее S&P 500 закрылся на 7433 (+1,08%), Nikkei утром прибавляет 3,34% на фоне отскока в технологическом секторе. DAX закрыл среду на 24737 (+1,38%), РТС — 1172, практически без изменений. Золото корректируется до 4535 долларов (−0,20%): геополитическая премия перераспределяется по мере того, как дипломатический трек по Ирану набирает осязаемость.

Наиболее вероятный диапазон USD/RUB до конца рабочей недели — 70–72 рубля с тяготением к середине диапазона. Технически в валютах накопилась сильная перепроданность, поэтому значения по доллару ниже 70 рублей, если и будут достигнуты, то лишь кратковременно. Навес экспортной выручки, нулевая стоимость юаневого фондирования и минимальные чистые покупки Минфина удерживают пол. Сегодня рынок будет следить за потоком предварительных PMI из Германии, еврозоны и США — слабые данные из Европы усилят ожидания июньского повышения ЕЦБ и дадут евро кратковременную поддержку. Разворот тренда по рублю по-прежнему сдвигается на июнь. Когда Минфин пересчитает параметры операций по майской налоговой цене Urals объём июньских покупок вырастет ощутимо, и они уже реально потянут рубль вверх.