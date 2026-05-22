«Цифра брокер»: Ожидаем консолидации индекса МосБиржи вблизи достигнутых уровней

Обзор российского рынка на 22 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию четверга в плюсе. Индекс МосБиржи вырос на 0,91% до 2664,29 п., а долларовый РТС прибавил 1,14%, закрывшись на отметке 1185,63 п. Основным драйвером выступила нефть: котировки Brent поднялись к $107 за баррель на фоне сомнений в скором достижении мирного соглашения между США и Ираном. Рубль укрепился к доллару США до 71,17. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI просел на 0,02% до 119,32 п.

В четверг инвесторы следили за отчетностями компаний, что определило движение в некоторых бумагах.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Т-Технологии» представили финансовые результаты за I квартал. Операционная прибыль выросла на 40% в годовом соотношении, составив 46,5 млрд руб. Чистая прибыль показала более сдержанный рост на 4% до 35 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) поднялась до 26,7%. Кредитный портфель за вычетом резервов прибавил 28%, достигнув 3,2 трлн руб. Совет директоров рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 4,6 руб. на акцию (доходность 1,47%). Мы сохраняем позитивный взгляд на «Т-Технологии» и считаем компанию одним из лидеров финансового сектора. По нашим оценкам, бумаги сохраняют значительный потенциал роста, мы подтверждаем рекомендацию покупать с целевой ценой 562 руб. за акцию.

Выручка «ВК» в I квартале увеличилась на 6% до 37,6 млрд руб., однако инвесторов больше впечатлил рост скорректированной EBITDA на 27% (6,4 млрд руб.). Рентабельность по этому показателю выросла до 17%, что свидетельствует об успешной оптимизации расходов. Мы полагаем, что уточнение прогноза менеджмента по EBITDA на весь 2026 год до 24 млрд руб. способно поддержать котировки акций «ВК». Чистый долг уменьшился на 25% до 62 млрд руб., однако соотношение «Чистый долг»/EBITDA на уровне 2,6x все еще остается высоким.

«Московская биржа» также представила финансовые результаты за I квартал 2026 года. Чистая прибыль выросла на 32% в годовом выражении, достигнув 17,2 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 42% до 24,8 млрд руб. Основной вклад в результат внес рост комиссионных доходов на 16,3% до 21,5 млрд руб. на фоне высокой активности клиентов и эмитентов, а также рост чистых процентных доходов на 37% до 13,8 млрд руб.

В пятницу мы ожидаем консолидации индекса МосБиржи вблизи достигнутых уровней. Рынок продолжит следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть. Также участники рынка будут оценивать квартальные отчетности МТС и «Интер РАО».