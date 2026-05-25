«Цифра брокер»: Акции МТС оказались в лидерах роста на фоне общих распродаж

Обзор российского рынка на 25 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы на минорной ноте, растеряв весь утренний оптимизм. Индекс МосБиржи просел на 1,45% до 2625,69 п., валютный индекс РТС на фоне слабеющего рубля опустился на 2,03% до 1161,58 п. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль перед выходными, опасаясь волатильности в нефтяных котировках. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,09% до 119,23 п. Рубль также сдал позиции: доллар США укрепился до 71,90 руб., юань — до 10,55 руб. Котировки нефти марки Brent к закрытию основной сессии находились вблизи $104,13 за баррель.

Главным драйвером остаются новости с Ближнего Востока, откуда поступают противоречивые сигналы по сделке между США и Ираном. Возможное открытие Ормузского пролива и возвращение иранской нефти на рынок давят на котировки сырья, что негативно для российского нефтегазового сектора. Внутренняя повестка сосредоточена на жесткой риторике Банка России. Заявления Эльвиры Набиуллиной о планах повысить требования к капиталу банков и борьбе с искусственным занижением резервов указывают на сохранение жестких условий в финансовом секторе. При этом дефляционные данные Росстата дают слабую надежду на смягчение ставки в июне, но регулятор пока сохраняет осторожность, указывая на необходимость более долгой перспективы для оценки инфляции.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции МТС оказались в лидерах роста на фоне общих распродаж. Драйвером выступила рекомендация совета директоров выплатить дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на акцию, что обеспечивает двузначную доходность. Сильная отчетность за I квартал (рост выручки на 14,7% и OIBDA на 18%) подтверждает устойчивость бизнеса к высокой инфляции.

Государство планирует выставить на продажу 23,76% акций «Аэрофлота». Новость об SPO обычно воспринимается рынком как фактор давления из-за увеличения предложения бумаг, однако в долгосрочной перспективе приватизация может повысить ликвидность и инвестиционную привлекательность компании. На наш взгляд, до объявления цены размещения котировки акций «Аэрофлота» будут находиться под давлением.

Сегодня, 25 мая, торги на российском рынке могут начаться со снижения. Котировки Brent опустились ниже $98 на фоне прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана. В США сегодня национальный выходной, поэтому активность нерезидентов и внешние сигналы будут ограничены. Индекс МосБиржи, вероятно, протестирует поддержку на уровне 2600 п. Сопротивлением выступает зона 2680-2700 п. Инвесторы будут следить за новостями по дивидендам «Роснефти» и «Норникеля», а также за динамикой рубля, который может укрепиться на фоне налоговых выплат.