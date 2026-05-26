«Цифра брокер»: Индекс МосБиржи продолжит тестировать зону поддержки 2590–2600 п.

Обзор российского рынка на 26 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. По итогам основной торговой сессии понедельника индекс МосБиржи опустился на 1,05%, впервые с начала мая оказавшись ниже психологической отметки в 2600 п. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления национальной валюты снизился на 1,51% до отметки 1144,01 п. Основной причиной для негативной динамики рынка стала дешевеющая нефть: стоимость барреля марки Brent опустилась до $96,72. Рубль также оказался под давлением, несмотря на приближение налогового пика: официальный курс доллара США на 26 мая вырос до 72,27 руб., юань на бирже подорожал до 10,61 руб.

Основным фактором давления на рынки стали новости с Ближнего Востока. Заявления о высокой степени готовности мирного соглашения между США и Ираном спровоцировали выход инвесторов из защитных активов. Ожидаемое открытие Ормузского пролива в течение 30 дней после подписания меморандума может вернуть на рынок значительные объемы сырья, что лишает котировки геополитической премии. Для российского рынка, где нефтегазовый сектор имеет доминирующую долю, это прямой сигнал к переоценке экспортных доходов. Дополнительный негатив пришел со стороны дивидендных ожиданий: сразу два «тяжеловеса» разочаровали акционеров отказом от выплат, что усилило пессимизм в отношении ликвидности российского рынка в летний период.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров ГМК «Норникель» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Менеджмент объяснил это решение необходимостью снижения долговой нагрузки в условиях дорогого обслуживания кредитов и высокой макроэкономической нестабильности. Мы полагаем, что такая консервативная позиция оправдана с точки зрения финансовой устойчивости, однако для частных инвесторов, привыкших к щедрым выплатам прошлых лет, это стало серьезным ударом. В краткосрочной перспективе бумага может оставаться под давлением, пока рынок не увидит признаков снижения капитальных затрат или улучшения конъюнктуры на рынке металлов.

На наш взгляд, во вторник индекс МосБиржи продолжит тестировать зону поддержки 2590–2600 п. В случае закрепления ниже этого уровня следующей целью коррекции станет диапазон 2450–2500 п. Сопротивление по-прежнему находится на отметке 2700 п. Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в России за апрель, а также следить за развитием ситуации вокруг иранской сделки, которая продолжит определять динамику в нефтяном секторе. Любые задержки в подписании меморандума могут спровоцировать технический отскок в нефти и поддержать рублевые котировки экспортеров.