Freedom Finance: Акции Аэрофлота могут продать с дисконтом

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Росимущество запустило подготовку к продаже 23,76% акций Аэрофлота. Ведомство уже объявило отбор организатора сделки, заявки принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года. По сути, речь идет о возвращении части госпакета в рынок, при этом государство должно сохранить контроль над авиакомпанией.

В 2022 году государство поддержало Аэрофлот через докапитализацию, Минфин разместил 52,5 млрд руб. средств ФНБ в акции компании. После этого доля государства выросла выше 73%, но сейчас пакет больше контрольного уже не выглядит обязательным, особенно на фоне задачи властей развивать рынок капитала и выводить госкомпании на биржу.

С высокой вероятностью продажа пройдет с дисконтом к рынку. Для крупного пакета это нормальная практика, иначе инвесторам сложно переварить такой объем предложения. Диапазон 5–10% выглядит реалистично, но это не агрессивная распродажа, а обычная плата за повышенный спрос и ликвидность. Похожая логика была и при размещении ценных бумаг ДОМ.РФ, где важными были цена, объем и понятная структура сделки. Мосбиржа сообщала, что ДОМ.РФ привлек 31,7 млрд руб., а free-float после IPO составил 10,1%.

Для акций Аэрофлота сама сделка может оказать краткосрочное давление на их стоимость, потому что рынок заранее будет закладывать прогнозируемый дисконт. Но среднесрочно и долгосрочно важнее все-таки не приватизация, а финансовые результаты. По РСБУ за 1 квартал 2026 года компания уже показала чистый убыток в 12,6 млрд руб. при росте выручки на 5,7% г/г, до 172,3 млрд руб. Наш таргет по акции Аэрофлота находится на пересмотре до публикации результатов по МСФО за первый квартал. Сейчас к бумаге есть спекулятивный интерес, но без улучшения маржи, снижения стоимости авиатоплива и контроля затрат сильный рост их стоимости ожидать не стоит. Поэтому ожидаемый дисконт при продаже акций и ожидаемое снижение их стоимости лучше как раз использовать для поиска наиболее выгодной точки входа в сделку по покупке ценных бумаг компании в будущем (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).