«Цифра брокер»: Наблюдательный совет ВТБ преподнес рынку неоднозначный сюрприз

Обзор российского рынка на 27 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию вторника в красной зоне, несмотря на резкий рост нефтяных котировок. Индекс МосБиржи просел на 0,69% до 2580,3 п., а долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля потерял 0,86%, закрывшись на отметке 1134,19 п. Индекс гособлигаций RGBI также скорректировался вниз на 0,1% до 118,88 п.

Армия США нанесла удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе и позиции сил противовоздушной обороны в иранском портовом городе Бендер-Аббасе. В ответ Иран атаковал три американских эсминца и призвал готовиться к нефти по $200 за баррель. Таким образом, на рынок нефти вернулась премия за риск после резкого снижения цен накануне в ожидании скорого достижения рамочного соглашения между Ираном и США. Мы полагаем, что волатильность в котировках нефти носит эмоциональный характер, тогда как справедливая стоимость «черного золота» в сложившихся условиях растущего дефицита предложения в 2026 году сложится вблизи $90 за баррель марки Brent. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), мировая добыча нефти и жидких углеводородов в апреле 2026 года снизилась почти на 10 млн б/с или на 10% по сравнению с апрелем 2025 года. При этом глобальное потребление на 8,6 млн б/с превысило объем предложения. По оценкам EIA, рынок будет оставаться дефицитным до IV квартала 2026 года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Наблюдательный совет ВТБ преподнес рынку неоднозначный сюрприз. С одной стороны, были рекомендованы дивиденды за 2025 год в размере 9,71 руб. на акцию (доходность около 11,25%), что соответствует нашим ожиданиям и распределению 25% годовой чистой прибыли. С другой стороны, банк объявил о планах по допэмиссии акций по цене 87 руб. за штуку. Второй фактор выступал основным риском для инвесторов, поэтому бумаги ВТБ оказались в лидерах снижения. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции банка и считаем, что в секторе есть более устойчивые, предсказуемые и перспективные кейсы, например, «Сбербанк», «Т-Технологии» и ДОМ.РФ, а по мере снижения ключевой ставки бенефициаром может выступить «Совкомбанк».

Котировки акций ЮГК упали почти на 10% после признания аукциона по продаже 67,2% доли компании несостоявшимся. Из-за нехватки претендентов Росимущество не смогло реализовать актив, что продлевает период неопределенности относительно будущего контроля над предприятием. Мы считаем, что до прояснения ситуации с новым собственником и параметрами возможной повторной продажи бумага будет оставаться под давлением. Инвесторам стоит проявлять осторожность и дождаться официальных разъяснений ведомства по дальнейшим шагам.

Настроения инвесторов остаются подавленными, и мы не исключаем возможности снижения индекса МосБиржи ниже 2550 п.