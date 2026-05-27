Freedom Finance: Российский фондовый рынок озадачен внутренними и международными новостями

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global

В среду, 27 мая, российский фондовый рынок на утренних торгах открылся небольшим снижением. Индекс Московской биржи в моменте понижается на 0,04% и находится на уровне чуть ниже 2580 пунктов, открытие основной торговой сессии мы тоже ожидаем в небольшом минусе.

Мировые цены на нефть снова падают. Цена Brent снижается на 1,7% до $98,03 за баррель после сообщений американских СМИ о том, что, несмотря на локальное обострение ситуации на юге Ирана, непрямые переговоры между Ираном и США о мирном соглашении уже начались и пока идут успешно. Госсекретарь США Марко Рубио, накануне не подтвердив напрямую факт таких переговоров, заявил, что до заключения мирного соглашения США и Ирана осталось «всего несколько дней». Это заявление несколько озадачило мировые сырьевые и фондовые рынки, поскольку на разных рынках заявление восприняли по-разному (нефтяной рынок отреагировал падением). Ожидаем, что сегодняшний диапазон цены Brent может составить $94–98 за баррель.

Фондовый рынок США во вторник отреагировал смешанно на сообщения о закрытых переговорах США и Ирана: если индекс DJIA снизился на 0,5%, то другие индексы показали уверенный рост. Азиатские фондовые индексы тоже показали разнонаправленную динамику. Южнокорейский индекс Kospi снова вырос на 2,8% на фоне ралли акций производителей чипов, японский рынок вырос очень сдержанно, а китайские индексы, скорее всего, в ожидании неудачного исхода или опровержения факта американо-иранских переговоров упали более чем на 1-1,5%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в опубликованном сегодня интервью рассказал о том, что из-за усиления фактора неопределённости в мире, включая ближневосточный конфликт, изменятся и «параметры бюджета», которые теперь должны больше соответствовать изменившимся «макроусловиям». Данное интервью и особенно эти заявления можно понимать как предупреждение главы Минфина о том, что госрасходы продолжат расти, хотя, вероятно, правительство сконцентрирует основные расходы на по-настоящему приоритетных направлениях российской экономики. Ожидаемый рост госрасходов может генерировать рост инфляционных ожиданий и тормозить снижение инфляции, что, в свою очередь, может стать препятствием для более радикального снижения ключевой ставки ЦБ РФ. По нашему мнению, сегодня на открытии основной торговой сессии это интервью может добавить пессимизма фондовому рынку.

Сегодня и в ближайшие пару дней можно обратить особое внимание на динамику котировок акций ВТБ. Накануне торги по этим акциям открылись ростом на 8% в ожидании объявления совета директоров о размере дивидендов за 2025 год, но по итогам вчерашних торгов акции закрылись обвалом на 7,43%, подешевев до 80,21 руб. Рынок, несмотря на объявленные ожидаемые дивиденды в 9,71 руб. на акцию с доходностью более 12% годовых, был шокирован анонсом новой дополнительной эмиссии акций ВТБ, по итогам которой уставный капитал банка увеличится ещё почти в 1,5 раза. Несмотря на то, что менеджмент банка уже разъяснил, что средства будут направлены на новые сделки M&A и развитие бизнеса кредитной организации, инвесторы обеспокоены будущим существенным размытием долей миноритарных акционеров. Исходя из того, что привлечение средств на фондовом рынке и последующие сделки M&A в долгосрочном периоде смогут положительно влиять на финрезультаты банка, мы подтвердили целевую цену по акциям ВТБ, составляющую в годовом горизонте 100 руб., и сохранили рейтинг акций «Держать» (не является ИИР).

Российский рубль на утренних торгах вяло снижается. Пара CNY/RUB почти застыла на уровне 10,6-10,61 руб., в то время как доллар и евро по отношению к российской валюте взяли более уверенный старт вверх, доллар уже немного превысил 72 руб. Сегодня в течение дня ожидаем, что пара USD/RUB может снова колебаться в коридоре 72-73 руб., CNY/RUB – в диапазоне 10,4-10,7 руб.

В течение сегодняшней основной сессии ожидаем динамику индекса Московской биржи в коридоре 2550-2600 пунктов.