Freedom Finance: Совкомфлот показал прибыль после убытка годом ранее

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Совкомфлот отчитался за первый квартал сильнее, чем мы ожидали. Выручка компании выросла на 33,8% г/г, до 34,8 млрд руб., а чистый убыток объемом 33,6 млрд руб., полученный годом ранее, сменился чистой прибылью в размере 7,3 млрд руб. В долларовой отчетности выручка выросла до $444 млн при чистой прибыли $93,6 млн против прошлогоднего убытка $393 млн.

Наш прогноз оказался слишком осторожным, он предполагал более слабую выручку и чистую прибыль из-за более сильного давления санкций и меньшей загрузки флота. По факту лучше сработали фрахтовый рынок, рост выручки на основе тайм-чартерного эквивалента, снижение амортизации и отсутствие новых крупных обесценений судов. Курсовые разницы тоже помогли итоговой прибыли.

Операционная прибыль Совкомфлота составила 9 млрд руб. после убытка 29,3 млрд руб. годом ранее. Расчетная EBITDA за квартал близка к 17,8 млрд руб. Денежный поток от операционной деятельности вырос до 22,9 млрд руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Это главный позитив отчета, потому что компания снова показывает нормальный денежный результат.

Совет директоров компании рекомендовал распределить в виде дивиденда по 4,87 руб. на акцию из прибыли прошлых лет. При текущей цене около 83 руб. это дает доходность около 5,8%, что не является высоким показателем по рынку. Однако сам факт возврата выплат поддерживает интерес к бумаге.

По мультипликаторам Совкомфлот оценивается более умеренно. Капитализация эмитента близка к 198 млрд руб., P/E по годовой экстраполяции результатов первого квартала составляет около 6,7х, P/B — около 0,5х, EV/EBITDA — около 3,1х, NetDebt/EBITDA — около 0,4х. У компании достаточно денег на счетах, а долг сейчас умеренный, что снижает риски по балансу, но не снимает санкционные и операционные ограничения.

Предыдущий рейтинг «продавать» с таргетом 76 руб. уже неактуален (идея была отыграна 8 мая, когда котировки опускались до 77 руб.), но покупать бумагу по текущим уровням около 83 руб. спешить не стоит. На дневном графике акция отскочила от зоны 77 руб. и подошла к области сопротивления 84–86 руб. Для продолжения роста ей нужно закрепиться выше этой зоны.

Новая рекомендация по Совкомфлоту будет для покупок, но для их открытия лучше сначала ждать отката котировок к 79–81 или уже подтвержденного выхода выше 86 руб. Новый таргет располагаем в диапазоне 91–93 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией). Сильная отчетность и дивиденды поддерживают котировки, но быстрый рост уже частично учтен в цене.