«Цифра брокер»: В ближайшие дни индекс МосБиржи попытается нащупать поддержку в районе 2550 п.

Обзор российского рынка на 28 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,39%, сумев оттолкнуться от полугодовых минимумов. Долларовый индекс РТС на фоне локального укрепления рубля вырос на 1,47% до 1150,87 п. Котировки нефти марки Brent при этом опустились к $95,22 за баррель, теряя почти 5% на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке. Рубль укрепился до 71,28 за доллар США, пользуясь поддержкой пика налоговых выплат. На долговом рынке ситуация стабилизировалась: индекс гособлигаций RGBI подрос на 0,03% до 118,91 п.

В среду инвесторы получили очередную порцию новостей о возможном мирном соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Рынок активно отыгрывает перспективу открытия Ормузского пролива, что сбило геополитическую премию в ценах на нефть. Для российского рынка это двоякий фактор: с одной стороны, снижение сырьевых котировок давит на доходы экспортеров, с другой стороны, общая разрядка повышает аппетит к риску.

Внутренним позитивом послужили заявления Минфина РФ об отсутствии планов по введению налога на сверхприбыль (windfall tax). Мы полагаем, что это снимает краткосрочные опасения инвесторов относительно изъятия капитала у крупных корпораций. Кроме того, новые еженедельные данные Росстата зафиксировали замедление годовой инфляции до 5,33%, что дает надежду на смягчение риторики Банка России на ближайших заседаниях.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Совкомфлот» опубликовал отчет за I квартал: выручка в рублях выросла на 34%, в долларах — практически на 60%. EBITDA увеличилась в 2,2 раза до $227 млн, а скорректированная чистая прибыль впервые за долгое время вышла в плюс — помог рост ставок фрахта на фоне блокировки Ормуза. Неожиданным решением стала рекомендация по дивидендам за 2025 год, учитывая, что компания закрыла год с убытком. Доходность выплаты всего 5,7%, форвардный дивиденд тоже будет невысоким. На наш взгляд, отчет в целом неплохой, главным сдерживающим фактором остается крепкий рубль. Считаем, что акции «Совкомфлота» пока не интересны для покупки.

В ближайшие дни индекс МосБиржи попытается нащупать поддержку в районе 2550 п. и закрепиться выше психологической отметки 2600 п. Над рынком по-прежнему довлеет геополитическая неопределенность, а высокая ключевая ставка и жесткая риторика Банка России также не внушают оптимизма. Улучшений по этим двум предпосылкам мы не наблюдаем, это влияет на поведение участников рынка и создает апатичные настроения на рынке акций. Прогресс хотя бы по одному из этих пунктов может придать рынку новое дыхание. Но до этого момента лучше себя будут чувствовать только отдельные имена, которые способны наращивать прибыль в текущей сложной экономической ситуации, а широкий рынок будет находиться под давлением.

Ближайший уровень поддержки находится в районе 2500 п., вполне возможно, что индекс опустится до этих отметок в ближайшую неделю и попробует найти силы для отскока.