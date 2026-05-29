«Цифра брокер»: Наблюдательный совет «Совкомбанка» рекомендовал выплатить 0,35 руб. на акцию

В отсутствие поводов для роста

Обзор российского рынка на 29 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга в отрицательной зоне, не сумев закрепиться выше психологической отметки 2600 п. Индекс МосБиржи опустился на 0,25% до 2583,89 п., долларовый индекс РТС на фоне ослабления национальной валюты потерял 0,90%, снизившись до 1140,49 п. На валютном рынке доллар США укрепился до 71,39 руб., евро — до 83,24 руб., юань торговался в районе 10,48 руб.

Цены на нефть в моменте опускались ниже $91 за баррель на новостях о возможном прорыве в отношениях Вашингтона и Тегерана. Появилась информация о достижении соглашения по 60-дневному меморандуму о прекращении огня и возобновлении переговоров по ядерной программе. Хотя Дональд Трамп еще не поставил финальную подпись под документом, рынок заложил в котировки снижение премии за риск.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Озон Фармацевтика» представила финансовые и операционные результаты за I квартал 2026 года. Выручка компании увеличилась на 2% до 7 млрд руб. Сдерживающим фактором стала высокая база прошлого года и снижение сезонной заболеваемости, однако чистая прибыль выросла сразу на 30%, достигнув 1,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 0,4% до 2,5 млрд руб. при рентабельности 36%. Важным достижением стал выход свободного денежного потока (FCF) в положительную зону — 2,11 млрд руб. против минус 310 млн руб. годом ранее. Долговая нагрузка остается на комфортном уровне: соотношение «Чистый долг» / EBITDA снизилось до 0,6х. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,27 руб. на акцию (доходность 0,6%). Мы полагаем, что бумага сохраняет инвестиционную привлекательность на фоне подтвержденных прогнозов роста выручки на 15–25%. Наша целевая цена — 73 руб. за акцию, что предполагает рост на 56%.

Наблюдательный совет «Совкомбанка» рекомендовал выплатить 0,35 руб. на акцию по итогам 2025 года, что дает доходность в 2,9%. Менеджмент банка объяснил низкие выплаты сложным годом (особенно II кварталом) и затратами на покупку «Капитал Лайф». Компания не планирует объявлять дополнительные дивиденды за 2025 год, при наличии дополнительного капитала предпочтение будет отдано обратному выкупу акций.

В пятницу мы ожидаем консолидации индекса МосБиржи вблизи достигнутых уровней. Рынок продолжит следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть. Также инвесторам стоит обратить внимание на отчетности «РусГидро», «Группы Астра» и «ФосАгро» за I квартал 2026 года.