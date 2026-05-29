«Альфа-Капитал»: Рубль завершает май в диапазоне 71–72,5 за доллар на фоне роста спроса на валюту и переговоров по Ирану

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 29 мая: доллар — 71,3715 рубля (+47 копеек к четвергу, +0,66%), евро — 83,6892 рубля (+96,68 копейки, +1,16%), юань — 10,4487 рубля (−0,70 копейки, −0,07%). На внебиржевых торгах картина чуть скромнее официального роста: доллар — 71,31, евро — 83,04, юань — 10,53. Спрос на валюту возвращается, но не слишком быстро. Главный фактор пятничного утра — фактически согласованный меморандум с Ираном, по которому Трамп взял «несколько дней» на финальное решение. Это удерживает нефть в диапазоне $91–93 за баррель Brent. Встреча госсекретаря Рубио с главой пакистанского МИДа Даром в Вашингтоне сегодня — последняя дипломатическая итерация перед тем, как Белый дом объявит своё решение.

РБК со ссылкой на источники сообщил о планах властей снизить цену отсечения в бюджетном правиле с $59 до $50 за баррель с 2027 года. Для валютного рынка это сигнал долгосрочного характера: при Urals около $50 в 2027 году покупок по бюджетному правилу практически не будет, что при прочих равных убирает один из будущих аргументов в пользу ослабления рубля через механизм интервенций.

Параллельно вчера завершился сбор заявок на 10-летние ОФЗ в юанях, номинированных в 10 000 CNY. Первоначальный ориентир купона в 8% годовых в ходе букбилдинга был снижен до 7,65% — спрос оказался выше ожиданий. По данным Минфина, розничные инвесторы выкупили 46,3% выпуска объёмом 10 млрд юаней, банки — 40,8%. Техническое размещение — 3 июня. Этот инструмент абсорбирует часть структурного профицита юаневой ликвидности: RUSFAR CNY 28 мая закрылся на уровне 0,14% при объёме РЕПО около 1,15 трлн рублей. Резкий отскок объёма на порядок за двое суток указывает на то, что поглощение юаневого навеса идёт неравномерно — краткосрочные колебания ставки возможны, но структурный профицит пока сохраняется.

США вчера вечером вывели из-под санкций 11 физических лиц и два танкера — LINDA и «LADY D». Это пока точечный жест, не влияющий на системную санкционную нагрузку, но рынок считывает его как часть общего контекста. К примеру, лицензия на поставки российской нефти продлена до 17 июня, объём импорта из России индийскими НПЗ остаётся на рекордных уровнях.

На глобальном валютном рынке EUR/USD — 1,1651, DXY держится у 99 на фоне неопределённости вокруг иранской сделки. USD/CNY — 6,7692 (−0,15%): юань незначительно укрепился. Сегодня выходят данные немецкого CPI за май, которые станут ключевым ориентиром для ЕЦБ перед июньским заседанием. Аналитики Bloomberg закладывают повышение ставки с вероятностью выше 90%, и если немецкие данные окажутся выше ожиданий, EUR/USD получит дополнительную поддержку. S&P 500 вчера закрылся на рекордных 7 563 пунктах (+0,58%). Риск-аппетит устойчив, что снижает защитный спрос на доллар. РТС по закрытию вчера — 1 140 пунктов, IMOEX — 2 584.

Экспортёры замедляют конвертацию на фоне снижения нефтяных цен, а импортёры и население, по данным ряда банковских источников, наращивают покупки валюты при привлекательных курсах. ЕНП вчера, 28 мая, поддержал предложение со стороны нефтяников — апрельский НДПИ по оценке Reuters мог вырасти на четверть к предыдущему кварталу. Этот поток уже отработан рынком. Снижение годовой инфляции до 5,33% за неделю к 25 мая снижает стимулы для конвертации рублёвых депозитов, а комментарий зампреда Сбербанка Попова о снижении ставки на 50 б.п. в июне добавляет аргумент в пользу сохранения рублёвого фондирования.

На последний рабочий день мая наиболее вероятный диапазон USD/RUB — 71–72,5 рубля. К низу давит разворот нефти и нарастающий спрос на валюту, вверх — всё ещё не исчерпанный навес экспортной выручки. 4 июня Минфин объявит параметры следующего цикла операций по бюджетному правилу, и это станет калибровочным сигналом для рынка.