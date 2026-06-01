«Цифра брокер»: Рынок продолжает консолидироваться

Обзор российского рынка на 1 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы снижением вслед за дешевеющей нефтью, проигнорировав отдельные корпоративные новости. Индекс МосБиржи опустился на 0,71% до 2565,61 п., в то время как снижение индекса РТС за счет локального укрепления рубля было менее заметным — на 0,22% до 1137,98 п. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,13% и закрылся на отметке 118,87 п. Рубль укрепился по отношению к основным иностранным валютам: доллар США подешевел до 71,17 руб., евро — до 83,8 руб., юань опустился до отметки 10,48 руб.

Новости, ожидания и торговые идеи. В поисках идей в отдельных бумагах инвесторы в пятницу следили за финансовыми отчетностями российских компаний. Так, выручка «Газпрома» по МСФО за I квартал 2026 года составила 2,799 трлн руб. против 2,809 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 16% и составил 979 млрд руб., что стало для компании максимальным квартальным значением за последние три года. Несмотря на снижение чистой прибыли до 345 млрд руб. из-за отсутствия эффекта валютных переоценок, свободный денежный поток вырос до исторического максимума в 624 млрд руб. Капитальные вложения в отчетном периоде увеличились на 8% до 680,1 млрд руб. Отдельно стоит отметить снижение долговой нагрузки — показатель «Чистый долг» / EBITDA составил 1,9x по сравнению с 2,1x на конец 2025 года.

Бумаги «ФосАгро» в выходные оказались под давлением после публикации финансовых результатов за I квартал по МСФО: чистая прибыль компании упала до 221 млн руб. против 47,7 млрд руб. годом ранее. Выручка просела почти на 18% до 131,46 млрд руб., в то время как себестоимость выросла на 16% до 94,2 млрд руб. Основными причинами стали крепкий рубль, снижение объемов реализации и рост издержек. Еще одним негативом для инвесторов стала рекомендация совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2025 год. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе акции «ФосАгро» останутся под давлением.

Мы ожидаем сохранения волатильности на российском рынке и на этой неделе. Индекс МосБиржи нащупал поддержку в районе 2550 п., однако для полноценного разворота рынку нужны новые драйверы. В понедельник инвесторам стоит обратить внимание на отчетность «Аэрофлота» за I квартал 2026 года. Сильные результаты авиаперевозчика на фоне рекомендаций по дивидендам могут вызвать локальное ралли в транспортном секторе.