«Цифра брокер»: Котировки акций «Группы Астра» заметно снизились после дивидендной отсечки

Обзор российского рынка на 2 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский фондовый рынок завершил первые торги июня вблизи уровней закрытия предыдущей недели на фоне крайне противоречивого внешнего фона. Главным драйвером стал резкий рост нефтяных котировок, однако это не помогло индексам показать единую динамику. Индекс МосБиржи подрос на 0,17% до отметки 2570,04 п., в то время как долларовый РТС просел на 0,57% до 1131,49 п. из-за заметного ослабления национальной валюты. На долговом рынке инвесторы продолжали проявлять осторожность: индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,24% до 118,59 п. Котировки нефти марки Brent выросли на 5,84%, вплотную приблизившись к $98 за баррель. Котировки золота на фоне укрепления доллара США на мировых рынках опустились до $4460,6 за унцию.

Основное внимание участников рынка по-прежнему приковано к обстановке на Ближнем Востоке. Срыв мирных переговоров между США и Ираном, а также угрозы Тегерана полностью заблокировать Ормузский пролив спровоцировали спрос на энергоносители. Для российского рынка это фактор двойного действия: с одной стороны, дорогая нефть поддерживает доходы бюджета и экспортеров, с другой стороны, эскалация любого геополитического конфликта традиционно снижает аппетит к риску. Рубль при этом оказался под давлением: курс доллара США вырос на 1,33% до 72,12 руб. Мы полагаем, что локальное ослабление рубля связано с завершением майского налогового периода и ростом спроса на валюту со стороны импортеров, однако текущие цены на сырье должны ограничить потенциал дальнейшего падения в краткосрочной перспективе. Дополнительным фактором неопределенности выступает отчет Банка России по финансовой стабильности, в котором регулятор отметил рост долговой нагрузки в корпоративном секторе, что в условиях высоких ставок заставляет инвесторов более избирательно подходить к выбору бумаг.

Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки акций «Группы Астра» заметно снизились после дивидендной отсечки и публикации слабых финансовых результатов за I квартал 2026 года: чистый убыток компании в 0,8 млрд руб. и падение выручки на 15% разочаровали рынок. По нашему мнению, инвесторы переоценили устойчивость темпов роста ИТ-сектора в условиях высокой базы прошлого года и роста операционных расходов. Несмотря на глубокую коррекцию, мы не советуем спешить с покупками «на дне». Бумаге необходимо время для консолидации, а рынку — новые драйверы в виде крупных контрактов.

В ближайшие дни мы ожидаем консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2540–2610 п. На текущей неделе инвесторам стоит следить за новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где могут быть озвучены важные заявления по налогам и господдержке секторов.