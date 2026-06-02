Freedom Finance: Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Индексы Мосбиржи и РТС днем 2 июня прибавляют по 1,24% каждый — до 2602 и 1146 пунктов соответственно, индекс голубых фишек растет на 1,18%. Рублевый бенчмарк вновь поднялся выше 2600 пунктов за счет ослабления рубля, рост цен на металлы и выборочный спрос на бумаги сырьевых компаний.

Brent снижается на 1,24%, до $93,8 за баррель, WTI корректируется на 1,28%, до $90,98, Urals опускается на 1,86%, до $82. Газ на хабе в Нидерландах TTF дешевеет на 1,51%, до $571 за тыс. куб. м. Таким образом, внешний нефтегазовый фон сегодня скорее негативен, но это нивелируется ослаблением рубля и подорожанием металлов.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 1,06%, до 72,71, пара EUR/RUB прибавляет 1,18%, до 84,67. Пара CNY/RUB на Мосбирже укрепляется на 0,91%, до 10,74.

Золото дорожает на 1,21%, до $4561 за унцию, серебро — на 1,89%. Платина поднимается на 2,03%, палладий растет на 1,98%, алюминий — на 1,05%, медь — примерно на 1%, никель — на 0,61%.

Среди лидеров роста сегодня ЮГК (+7,29%), Русал (+4,10%), Эн+ Груп (+3,99%), Мечел (ап: +3,82%), Норникель (+3,32%) и ФосАгро (+2,99%).

Акции ЮГК позитивно реагируют на новость о новом аукционе, на котором Росимущество планирует продать 67,2% акций и другие активы группы. Стартовая цена всего пакета составит 162 млрд руб., сбор заявок продлится до 9 июня. Для рынка это спекулятивный позитив, так как появляется надежда на снижение корпоративной неопределенности вокруг компании.

Русал и Эн+ Груп следуют за ценами на алюминий. Биржевая цена металла поднялась к максимумам за четыре года, примерно до $3770 за тонну. На этом фоне можно прогнозировать увеличение выручки компаний за текущий квартал.

Стоимость привилегированных акций Мечела поддерживает новость о росте цен на российский энергетический уголь до пиков с конца 2024 года. Но история все равно остается рискованной из-за высокой долговой нагрузки компании и слабой маржинальности угольного экспорта.

Ценные бумаги Норникеля получают поддержку от роста стоимости никеля, меди, платины и палладия

ФосАгро растет после сильной распродажи на прошлой неделе. Но это пока больше технический отскок, чем полноценный разворот. Негатив от слабой отчетности и отказа от финальных дивидендов за 2025 год никуда не ушел.

Умеренно негативную динамику на растущем рынке демонстрируют Самолет (-0,99%), ВТБ (-0,45%), Татнефть (-0,37%), Московская биржа (-0,15%).

Татнефть реагирует на снижение цен на Brent и Urals, дополнительное давление связано с тем, что дивиденд компании за 2025 год оказался значительно ниже, чем за прошлые периоды.

Московская биржа немного снижается после роста на сильных майских оборотах. Общий объем торгов в мае вырос на 40,3% г/г, до 161,5 трлн руб. Сегодня биржа начала торги фьючерсами на депозитарные расписки TSMC, ASML, SAP, Sony, Toyota, PDD, JD.com и Novartis. Новость позитивная для продуктовой линейки, но для стоимости бумаги она уже во многом было учтена в цене.

Банк России сегодня представит индекс деловой активности и обзор по проектному финансированию строительства жилья. Для рынка особенно важен второй релиз, так как он может прояснить состояние индустрии девелопмента.

Прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущих торгов: диапазон 2580–2650 пунктов. Ориентиры для курса доллара и юаня к рублю: 71–73,5 и 10,6–10,8 соответственно. Актуальный коридор для Brent: $92–95 за баррель.