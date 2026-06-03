«Цифра брокер»: «Т-Технологии» закрыли сделку по покупке «Авто.ру»

Обзор российского рынка на 3 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций перешел к активному росту, отыгрывая техническую перепроданность и резкий подъем цен на металлы. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 1,96% и закрепился на отметке 2620,39 п. Долларовый РТС подрос на 0,55% до 1137,66 п., оказавшись под давлением на фоне ослабления национальной валюты. Мы полагаем, что рынок закладывает существенное увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что провоцирует спекулятивное ослабление рубля после завершения майского налогового периода. Индекс гособлигаций RGBI показал сдержанный рост на 0,35% до 119,05 п., корректируясь после затяжного снижения.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Роснефть» отчиталась за I квартал 2026 года лучше ожиданий рынка. Высокие цены на нефть еще не успели оказать влияние на доходы компании, поэтому выручка уменьшилась на 9% до 2 трлн руб. Определенным позитивом выступает рост EBITDA и рентабельности благодаря снижению операционных расходов. Мы считаем, что акции компании сохраняют потенциал роста на фоне высоких цен на сырье, однако инвесторам стоит учитывать риски операционных ограничений со стороны транспортной инфраструктуры и атак на НПЗ, о которых упомянул менеджмент.

«Т-Технологии» закрыли сделку по покупке «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб. Это стратегически важный шаг для расширения экосистемы в сегменте автокредитования и сервисов для автовладельцев. По оценкам менеджмента, синергия активов может принести более 45 млрд руб. дополнительного операционного дохода в ближайшие три года. Мы полагаем, что рынок еще не полностью оценил масштаб будущих доходов от этой интеграции. Покупка лидера рынка объявлений позволит группе существенно снизить стоимость привлечения клиентов. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и считаем ее одной из лучших историй в финансовом секторе.

Котировки акций ЮГК выросли на новостях о повторных торгах по продаже госпакета компании. Росимущество сохранило стартовую цену на уровне 162 млрд руб., что подтверждает высокую оценку актива государством. Мы считаем, что приход крупного стратегического инвестора может стать мощным катализатором для трансформации бизнеса. Тем не менее, для формирования длинных позиций в акциях необходимо дождаться завершения сделки и понять стратегические цели компании.

До конца недели фокус внимания сместится на Петербургский международный экономический форум, где традиционно озвучиваются важные корпоративные новости и прогнозы по развитию экономики. Не исключаем точечных ярких движений в акциях эмитентов, чьи представители будут выступать на форуме.