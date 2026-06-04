«Цифра брокер»: На вечерних торгах настроение участников рынка ухудшилось после выхода еженедельных данных по инфляции

Обзор российского рынка на 4 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. По итогам основных торгов среды индекс МосБиржи просел на 0,73% до 2601,35 п., долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля потерял 1,79%, опустившись до 1117,32 п. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по большинству ликвидных бумаг, проигнорировав ралли в нефтяных котировках, где нефть марки Brent закрепилась выше $98 за баррель. Индекс гособлигаций RGBI подрос на 0,09% до 119,15 п., отражая хрупкое равновесие в долговом сегменте.

Рубль ослаб по отношению ко всем основным валютам: доллар США укрепился до 73,98 руб., юань — до 10,87 руб. Минфин будет ежедневно совершать покупки на 9,9 млрд руб. в рамках бюджетного правила в период с 5 июня по 6 июля по сравнению с 5,8 млрд руб. с 8 мая по 4 июня. С учетом самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 млрд руб. в день нетто-операции составят 5,3 млрд руб. в день против 1,2 млрд руб. в день месяцем ранее. Рост объема нетто-покупок валюты частично будет компенсировать высокие экспортные потоки, хотя данный объем операций скорее ограничит укрепление рубля, чем поспособствует его ослаблению. На этом фоне мы ожидаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 71-75 руб. за один доллар США.

На вечерних торгах настроение участников рынка ухудшилось после выхода еженедельных данных по инфляции. Темпы роста потребительских цен за неделю ускорились до 0,15%, годовая инфляция выросла до 5,39%. Такая динамика не позволяет надеяться на скорое и агрессивное снижение ключевой ставки, несмотря на продолжающееся замедление деловой активности. Геополитическая ситуация остается также напряженной: фактическая блокада Ормузского пролива продолжает толкать нефтяные цены вверх, и рынок все меньше верит в позитивную развязку в ближайшее время.

Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки акций ЮГК оказались под сильным давлением после изменения законодательства, которое освобождает государство от обязанности выставлять оферту миноритариям при ускоренной продаже активов. Это создает прецедент, повышающий риски для частных инвесторов в компаниях, проходящих через процедуру приватизации или передачи госимущества. По нашим оценкам, фундаментальная стоимость бизнеса остается высокой благодаря ценам на золото, но регуляторный дисконт в ближайшее время будет ограничивать восстановление котировок. Мы рекомендуем проявлять осторожность и воздержаться от покупок акций ЮГК в текущей ситуации.

ВТБ объявил о планах провести SPO объемом 300-400 млрд руб. до конца лета. Средства пойдут на стратегическое партнерство с группой РВБ (Wildberries и Russ) и укрепление капитала. Мы полагаем, что покупка финтех-активов может ускорить генерацию прибыли, однако остается загадкой, по какой оценке пройдет сделка, и сколько времени уйдет на интеграцию активов. Считаем, что сейчас лучше наблюдать за этими процессами со стороны.