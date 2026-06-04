Freedom Global: Российский рынок снижается на фоне коррекции нефти

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи IMOEX2 утром 4 июня снижается на 0,3%, до 2594 пунктов. Главный негатив идет от коррекции нефти после сильного роста и слабости отдельных бумаг.

В нефти картина хуже, чем вчера. Brent снижается на 0,90%, до $96,93 за баррель, WTI теряет 0,80%, до $95,25, а Urals опускается на 1,19%, до $85,88 за баррель. Абсолютные цены все еще высокие, но рынок снова смотрит на новости по Ирану. Трамп заявил, что переговоры идут хорошо и сделка может быть заключена уже в ближайшие выходные. Поэтому часть премии риска из нефти уходит, хотя риск нового срыва переговоров никуда не исчез. Газ на TTF снижается на 0,81%, до $584 за тыс. куб/м.

Рубль утром заметно слабеет. Доллар растет на 1,10%, до 73,81 рубля, евро прибавляет 0,11%, до 85,67 рубля. Ослабление рубля помогает экспортерам.

В металлах картина смешанная. Золото растет на 0,76%, до $4501 за унцию, платина прибавляет 1,06%, палладий растет на 0,36%, а серебро немного снижается. В промышленном блоке слабее алюминий, медь и никель. Это поддерживает интерес к золотодобытчикам.

Сильнее рынка растет ОАК (+3,02%). Бумагу поддерживает авиационная повестка ПМЭФ. Глава ОАК Вадим Бадеха заявил, что российским авиакомпаниям в ближайшие 10–12 лет может понадобиться около 500 новых самолетов, и корпорация рассчитывает закрепить этот спрос заказами. Дополнительно участникам форума показывают Ил-114-300 в Пулково. Для рынка это позитивный сигнал по будущей загрузке производственной программы, но пока это скорее ожидания и отраслевой интерес, а не уже подписанные крупные контракты.

В лидерах роста Юнипро (+1,04%), Магнит (+0,55%), Мечел-п (+0,63%), VK (+0,62%) и Новатэк (+0,55%).

Акции Магнита получили поддержку после новости о соглашении с Газпромбанком на ПМЭФ по развитию новых технологий безналичной оплаты через СБП и цифровой рубль. Для оценки компании эффект пока небольшой, но на слабом рынке даже такой повод помогает бумаге держаться лучше индекса.

Новатэк держится лучше рынка на фоне дорогого газа в Европе. Дополнительно сектору помогает новость, что импорт российского СПГ в ЕС в мае вырос на 21% г/г. Но снижение нефти и общий слабый рынок ограничивают рост бумаги.

В аутсайдерах АФК Система (-3,29%), ФосАгро (-0,53%), ПИК (-0,18%), Роснефть (-0,16%) и Совкомфлот (-0,14%).

АФК Система падает после заявления Владимира Евтушенкова, что компания не планирует сокращать долю в Ozon и не обсуждает это со Сбером. Рынок снимает часть премии, которая появилась на слухах о возможной крупной сделке.

ФосАгро остается под давлением после слабого отчета за 1 квартал. Чистая прибыль рухнула на 99,5% г/г, до 221 млн рублей. Для бумаги это неприятный сигнал, особенно после сильного движения в ценах на удобрения ранее.

ПИК снижается на фоне слабого фона в девелоперах. По итогам 2025 года компания сократила продажи недвижимости на 12%, до 1,75 млн кв. м, а денежная выручка от продаж снизилась на 10%, до 494,6 млрд рублей. Дополнительно по строительному рынку вышли слабые данные. Объем строительных работ в России в 1 квартале снизился на 10% г/г, до 2,91 трлн рублей.

Роснефть дешевеет на фоне снижения нефти и сообщения Reuters о приостановке переработки на Саратовском НПЗ с 31 мая после атаки БПЛА. По данным источников агентства, восстановление может занять до двух недель, но часть информации официально не подтверждена. Для масштаба Роснефти это не критичный фактор, но для утренней реакции бумаги негатив заметный.

Совкомфлот немного снижается вместе с нефтяным фоном. После недавней отчетности и дивидендной новости часть позитива уже была в цене, поэтому бумаге сейчас нужен новый сильный повод.

Из макроэкономики важна недельная инфляция. С 26 мая по 1 июня она ускорилась до 0,15% после 0,07% неделей ранее, а годовая инфляция выросла до 5,39%. Это не убирает ожидания снижения ставки на 50 б.п., но снижает шансы на более быстрый и агрессивный шаг ЦБ.

Корпоративный календарь сегодня умеренный. ММЦБ проведет ГОСА с вопросом дивидендов за 1 квартал 2026 года, Росгосстрах проведет ГОСА по дивидендам, ТМК и Россети Северо-Запад также проводят годовые собрания. Внешний фон дает ПМЭФ. Сегодня Владимир Путин проведет встречу с руководителями международных информационных агентств, а главная пленарная сессия форума будет завтра. Поэтому рынок будет внимательно смотреть на заявления по санкциям, внешней политике, ставке, бюджету и инвестициям.

Геополитический фон утром смешанный. По Ирану появились сигналы о возможной сделке уже в ближайшие выходные, из-за чего нефть теряет часть премии риска. При этом в США продвигается законопроект о новых санкциях против России, включая 500% пошлины на товары из РФ и новые ограничения против нефтяного сектора, банков и горнорудных компаний. Пока это скорее негативный фон, а не готовый прямой торговый удар, но рынок такие новости игнорировать не будет.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2570–2650 пунктов. По доллару ориентир на день 73–75 рублей, по Brent – $95–98 за баррель.