Freedom Global: Нефть вытягивает российский рынок вверх

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Индекс Мосбиржи IMOEX2 утром 8 июня растет на 0,43%, до 2572 пунктов. Российский рынок начинает неделю с отскока, но главный импульс идет не от внутренней корпоративной повестки, а от резкого роста стоимости нефти на фоне Ближнего Востока.

В нефти картина сильная. Brent растет на 4,54%, до $97,32 за баррель, WTI прибавляет 4,26%, до $94,40, а Urals поднимается на 3,54%, до $88,22 за баррель. Газ TTF в Европе также растет на 4,42%, до $605 за тыс. куб.м. Рынок снова закладывает риск перебоев с поставками после нового обмена ударами между Ираном и Израилем. При этом Трамп говорит, что соглашение с Ираном уже близко, поэтому рост нефти может резко меняться падением.

ОПЕК+ на выходных решила увеличить добычу в июле на 188 тыс. б/с, России разрешено прибавить 62 тыс. б/с, до 9,824 млн б/с. В обычной ситуации это сдерживало бы рост цен на нефть, но сегодня рынок смотрит прежде всего на Ормуз, Иран и риски для перевозок.

Рубль утром слабеет. Доллар растет на 0,43%, до 74,01 рубля, евро прибавляет 0,45%, до 85,27 рубля. Для экспортеров это хороший краткосрочный сигнал вместе с дорогой нефтью. При этом рубль все еще остается крепким по меркам 2026 года, поэтому сильного переоценочного эффекта для рынка пока нет.

В металлах картина слабая по драгоценному блоку. Золото снижается на 0,84%, до $4329 за унцию, серебро теряет 2,86%, платина падает на 2,36%, палладий снижается на 2,70%. В промышленном блоке алюминий дешевеет на 1,88%, олово падает почти на 3%, но медь и никель удерживаются в плюсе. Это давит на золотодобытчиков и алюминиевые истории, хотя широкий сырьевой фон для рынка остается сильным за счет нефти и газа.

В лидерах роста утром Мосэнерго (+1,55%), ЛУКОЙЛ (+1,28%), Роснефть (+1,09%), Татнефть-п (+0,80%) и Россети (+0,80%).

Акции Мосэнерго растут после сильной дивидендной рекомендации. Совет директоров рекомендовал выплатить за 2025 год 0,2717 рубля на акцию, дивидендная доходность около 14,1%, отсечка назначена на 14 июля. Для защитной бумаги это сильный повод, особенно на рынке, где инвесторы снова начинают смотреть на понятные денежные выплаты.

ЛУКОЙЛ, Роснефть и Татнефть получают поддержку от скачка стоимости нефти и роста Urals выше $88 за баррель. Для нефтяников это одновременно позитив по выручке, денежному потоку и бюджетным ожиданиям. Дополнительный фон идет от ПМЭФ, где нефтегаз снова был в центре обсуждения из-за Ормуза, мирового дефицита ресурсов и высокой ставки.

Бумаги Россетей растут после заявлений менеджмента на ПМЭФ. Компания в 2026 году планирует привлечь около 300 млрд рублей на рефинансирование долга и еще около 180 млрд рублей новых заимствований. Это не чистый позитив, так как долговая нагрузка остается высокой, но для рынка важен сигнал, что инвестпрограмма и развитие сетевой инфраструктуры не сворачиваются.

В аутсайдерах Самолет (-3,33%), Полюс (-2,04%), Русал (-0,67%), Эн+ Групп (-0,77%) и Магнит (-0,84%).

Самолет остается под давлением из-за слабого отношения к девелоперам. Свежий отраслевой фон тоже неприятный. Прирост средств на эскроу-счетах в апреле обновил исторический минимум и составил всего 5 млрд рублей. Это прямой сигнал слабого спроса на новостройки. Интервью менеджмента с акцентом на технологии не снимает главные вопросы рынка к Самолету, а именно продажи, долг и денежный поток.

Полюс снижается вместе со стоимостью золота. Металл утром теряет почти 1%, и инвесторы фиксируют прибыль в золотодобытчиках после сильного движения последних недель. Заседание совета директоров Полюса 10 июня пока не выглядит самостоятельным драйвером, потому что в повестке указаны сделки с заинтересованностью, а не дивиденды.

Русал и Эн+ Групп дешевеют на фоне снижения алюминия. Для Русала это прямой негатив, а для Эн+ дополнительное давление идет через долю в алюминиевом бизнесе. Геополитический спрос на сырье сегодня помогает прежде всего нефти и газу, но не вытягивает весь металлургический блок.

Корпоративный календарь сегодня спокойный. В экономическом календаре важных событий нет. По акциям истекает локап после IPO Базиса, Интер РАО торгуется последний день с дивидендом 0,321 рубля на акцию, Henderson закрывает реестр по дивидендам 17 рублей на акцию, ТНС энерго Ростов-на-Дону торгуется последний день с дивидендом по обыкновенным и привилегированным акциям.

ПМЭФ завершился без одного сильного импульса для всего рынка, но дал важные сигналы. Для инвесторов главное сейчас не сумма соглашений, а заявления по бюджету, ставке, рублю и нефтегазу. Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь-май составил 6,01 трлн рублей, или 2,6% ВВП. При дорогой нефти это усиливает значение нефтегазовых доходов для бюджета.

Геополитический фон остается смешанным. Ближний Восток поддерживает нефть, но одновременно повышает общий риск для рынков. По украинскому треку сильной разрядки нет. Европейские лидеры после переговоров с Зеленским снова обозначили жесткие условия для урегулирования, поэтому для российского рынка это скорее фон без быстрого позитивного сценария.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2550–2650 пунктов. По доллару ориентир на день - 73–76 рубля, по юаню - 10,7–11,2 рубля, по Brent - $95–100 за баррель.