«Цифра брокер»: Дополнительным фактором беспокойства для экспортеров остается крепкий рубль

Обзор российского рынка на 8 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Основные торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились без единой динамики индексов, инвесторы предпочли сократить риски перед выходными на фоне геополитической неопределенности и новых санкционных сигналов. Индекс МосБиржи опустился на 0,73% до отметки 2561,04 п., проигнорировав новости, поступавшие с ПМЭФ. Валютный индекс РТС на фоне временного укрепления рубля прибавил 0,39% и закрылся на отметке 1098,13 п. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI подрос на 0,03%.

На валютной секции МосБиржи юань укрепился на 0,57% до 10,87 руб., отыгрывая решение Минфина существенно нарастить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Доллар США по итогам сессии укрепился на 0,71% до уровня 73,96 руб. Сырьевой рынок оказался под давлением: котировки нефти марки Brent скорректировались вниз на 2,11% до $93,62 за баррель после опровержения слухов об остановке терминала в Омане. Котировки золота просели на 3,26% до $4318,9 за унцию вслед за ростом доходностей гособлигаций США после выхода сильного отчета по американскому рынку труда.

Новости, ожидания и торговые идеи. Главным событием прошедшей недели стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Важным ориентиром для инвесторов стал прогноз по инфляции на уровне 5,2% к концу 2026 года с дальнейшим ее замедлением до 4% в 2027 году, который озвучил президент России Владимир Путин. Это подтверждает факт того, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России дает свои плоды. Однако оборотной стороной медали остаются высокие процентные ставки в экономике. Механика влияния ставки на рынок капитала очевидна: дорожающие кредиты увеличивают затраты компаний на обслуживание долга, снижая чистую прибыль и заставляя бизнес урезать инвестиционные программы. На ПМЭФ этот вызов открыто озвучили представители сырьевого сектора.

Дополнительным фактором беспокойства для экспортеров остается крепкий рубль, который снижает рублевую выручку при высоких внутренних издержках. По оценкам властей, возвращение к более жесткому бюджетному правилу со временем сбалансирует валютный рынок. Тем временем макроданные указывают на сохранение высокого спроса в экономике: денежная масса М2 в мае выросла на 1,4% до 133,8 трлн руб., а годовой темп ее прироста ускорился до 13,2%. Это означает, что проинфляционные риски все еще высоки, и рассчитывать на ускорение снижения ключевой ставки Банка России не стоит.

По нашему мнению, на предстоящей короткой рабочей неделе индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих значений, пытаясь нащупать почву для возобновления роста.