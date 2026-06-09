Freedom Global: На IPO выходит крупнейший участник российского кабельного рынка

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

ПАО «Инкаб Холдинг», крупнейший в России и СНГ производитель волоконно-оптического кабеля, объявил о планах выхода на IPO и листинга акций на Московской бирже уже до конца июня текущего года. Напомним, что ещё весной Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций «Инкаб Холдинга». По всей видимости, основной целью выхода на биржу для компании станет сокращение долговой нагрузки и привлечение средств в развитие бизнеса. Эмитент зарегистрирован в Пермском крае, там же находится его крупнейший завод, кроме того, у компании есть ещё завод на Дальнем Востоке. По итогам 2025 года «Инкаб Холдинг» занимал 28% российского рынка кабеля в денежном выражении и более 20% - в натуральном, при этом на рынке кабеля для электроэнергетики доля компании составляла более 55%. «Инкаб Холдинг» поставляет кабели для всех крупнейших российских операторов связи, энергетических и электросетевых компаний.

По итогам 2025 года выручка эмитента составила 5 млрд руб., чистая прибыль – 80 млн руб., рентабельность по EBITDA 21%. Компания уже объявила цену размещения в 100 руб. за акцию и планируемый объём размещения в 2,2 млрд руб. Мы полагаем, что эмитент сделал правильный выбор в плане выхода на IPO, поскольку для публичной компании открывается больше возможностей в плане привлечения финансирования – от проведения IPO и SPO на открытом рынке, до проведений дополнительных эмиссий акций в пользу существующих владельцев, продажи части выпущенных акций стратегическому инвестору. По нашей оценке, «справедливая» капитализация «Инкаб Холдинга» находится в рамках 8-12 млрд руб., цена размещения находится в середине нашего прогнозного диапазона и соответствует рыночной капитализации примерно в 10 млрд руб.