Freedom Global: Компании в прошлом месяце заняли рекордный триллион рублей через облигации

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

В мае корпоративные заемщики привлекли через облигации более 973 млрд рублей. По данным Cbonds, это рекорд для мая за все время наблюдений и на 27% выше апрельского уровня. Официальная статистика Мосбиржи тоже показывает сильный долговой рынок, по данным площадки общий объем первичного размещения облигаций в мае составил 1,7 трлн рублей, а частные инвесторы вложили в облигации 146,7 млрд рублей, что на 29% больше, чем годом ранее.

Причина такой активности заключается в том, что компании не ждут резкого удешевления заемных денег, а заранее закрывают потребность в рефинансировании. В мае им нужно было погасить 894 млрд рублей долга, поэтому часть новых размещений фактически просто заменила старые выпуски. Дополнительную поддержку дал высокий спрос со стороны банков и крупных инвесторов на флоатеры. При ключевой ставке Банка России 14,5% и привязке ряда выпусков к RUONIA такие бумаги остаются удобными. Инвестор получает защиту от ошибки по ставке, а эмитент не фиксирует дорогой купон на несколько лет вперед.

Для рынка это скорее здоровый сигнал, так как компании сохраняют доступ к публичному долгу, а инвесторы получают выбор между депозитами, ОФЗ и корпоративными бумагами, но есть и риски. Если долговая нагрузка растет быстрее прибыли, часть эмитентов через год-два столкнется с падением спроса на долговые инструменты со стороны рынка.

Думаю, что летом объем новых корпоративных размещений останется высоким и может удерживаться в диапазоне 700–900 млрд рублей в месяц и главная причина - крупный график погашений и потребность компаний заранее закрывать рефинансирование, пока окно рынка открыто. Если ЦБ в июне даст сигнал на дальнейшее снижение ставки во втором полугодии, спрос постепенно начнет смещаться из флоатеров в качественные выпуски с фиксированным купоном. Это даст шанс крупным заемщикам занять деньги дешевле уже к осени. Для слабых эмитентов ситуация будет другой. Инвесторы станут жестче смотреть на долговую нагрузку, прибыль и денежный поток, поэтому премия за риск по таким бумагам останется высокой.