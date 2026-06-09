Freedom Global: Индекс Мосбиржи ушел ниже 2500 пунктов впервые с ноября

Индекс Мосбиржи ушел ниже 2500 пунктов впервые с ноября

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Индексы Мосбиржи и РТС днем 9 июня теряют по 0,9% каждый, опускаясь до 2495 и 1073 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек снижается на 0,7%.

Котировки нефти марки Brent после активного роста накануне снижаются на 2,09%, до $92,28 за баррель, WTI корректируется на 2,55%, до $88,97. В то же время Urals дорожает на 1,83%, до $86,65, хотя уже отошла от утренних максимумов. Газ на TTF в Нидерландах дешевеет на 0,96%, до $592 за тыс. куб. м. Премия за геополитический риск в ценах на углеводородное сырье пока сохраняется, но рынок снова закладывает в котировки вероятность дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта.

Рубль резко укрепляется. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах падает на 1,86%, до 71,61, пара EUR/RUB опускается на 1,64%, до 82,79. Пара CNY/RUB на Мосбирже снижается на 1,38%, до 10,56.

Золото снижается на незначительные 0,18%, до $4356 за унцию, серебро — на 0,15%. Медь дорожает на 0,9%, палладий — на 2,17%, платина — на 0,61%. Алюминий корректируется на 0,55%, до $3574 за тонну, а никель — на 0,67%.

В лидеры роста вышли АФК Система (+2,04%), ВК (+1,37%), МКБ (+1,13%), Магнит (+1,08%) и Сегежа (+0,42%).

Ценные бумаги АФК Система позитивно реагируют на новости, касающиеся ее дочерних структур, в частности на обсуждение выхода Медси на IPO этой осенью.

ВК растет после сильного падения накануне и обновления исторических минимумов.

Магнит также отскакивает после обновления многолетних минимумов.

Сегежа прибавляет немного на фоне обсуждения проблем и возможных мер поддержки лесопромышленного комплекса, но фундаментально история остается тяжелой.

В аутсайдерах сегодня оказались Интер РАО (-10,55%), Аэрофлот (-3,82%), Россети (-3,76%), Алроса (-2,84%) и Русал (-2,68%).

Интер РАО падает из-за дивидендной переоценки. Бумага проходит через отсечку по дивидендам 0,321 руб. на акцию, поэтому снижение почти полностью техническое и никак не связано с ухудшением бизнеса.

Аэрофлот остается под давлением после слабого первого квартала и на фоне риска навеса в бумагах из-за возможной продажи государством 23,76% акций.

Россети снижаются после новостей о допэмиссии объемом 902,9 млрд акций и крупных заимствованиях. Для инвесторов это означает размытие долей, а для компании — повышение долговой нагрузки.

Русал снижается вместе с ценами на алюминий. Дополнительный негатив дает тема новой формулы внутренних цен на алюминий и продление срока исполнения предписания ФАС до конца июня.

В корпоративном календаре главное событие дня — отчет Сбера по РСБУ за май. Чистая прибыль банка за этот период увеличилась на 20,5% г/г, до 169,4 млрд руб., а за пять месяцев выросла на 21,1% г/г, до 827,2 млрд руб. Мы оцениваем этот результат как очень сильный, но этого недостаточно, чтобы вывести в плюс весь российский фондовый рынок. Также важной новостью считаем начало торгов на Мосбирже мини-фьючерсами на доллар и евро с лотом 100 единиц валюты. Для частных инвесторов инструмент стал доступнее, но покупка фьючерса не равна покупке физической валюты.

Наш прогноз для индекса Мосбиржи до завершения текущих торгов: диапазон 2450–2550 пунктов. Ориентиры для курса доллара и юаня к рублю: 71–73 и 10,5–10,8 соответственно. Актуальный коридор для цены на Brent: $91–94 за баррель. Если ее котировки не поднимутся выше $94, а рубль не перейдет к коррекции, покупателям будет сложно быстро вернуть индекс Мосбиржи выше 2500 пунктов.