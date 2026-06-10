«Цифра брокер»: Индекс МосБиржи в ближайшие дни продолжит проверять на прочность рубежи около 2500 п.

Обзор российского рынка на 10 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. В первой половине торговой сессии вторника, 9 июня, индекс МосБиржи опускался ниже психологической отметки в 2500 п., после чего инициатива перешла к покупателям, которые начали «откупать» просадку. Это позволило индексу зафиксироваться на отметке 2523,14 п., завершив основную торговую сессию ростом на 0,22%. Валютный индекс РТС на фоне укрепления национальной валюты вырос на 2,36% до 1108,08 п.

Рубль также вернулся к укреплению, несмотря на падение цен на нефть и значительный рост нетто-покупок иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны Банка России в размере 5,3 млрд руб. в день против 1,2 млрд руб. в день в мае. Более того, индекс доллара США на мировой арене остается крепким, что теоретически должно выступать фактором против укрепления рубля. Мы полагаем, что поддержкой могут выступать сдержанные ожидания участников рынка относительно траектории ключевой ставки в преддверии предстоящего заседания и последующих решений, что сохраняет привлекательность рублевых активов. Мы ожидаем, что Банк России в июне снизит ставку на 50 б.п. до 14%, и по-прежнему ожидаем трека на снижение ставки до 12% к концу 2026 года. В отношении рубля мы сохраняем прогноз по устойчивому курсу в перспективе июня на уровне 71-74 руб. за один доллар США и полагаем, что до конца 2026 года курс может ослабнуть до 80-85 руб. за доллар США.

Динамика цен на нефть остается крайне волатильной. Заявления о возможном скором урегулировании конфликта между Ираном и Израилем привели к резкому падению цен на «черное золото». Перспектива снятия блокады моментально убрала геополитическую премию из нефтяных котировок. Тем не менее мы по-прежнему полагаем, что рынок остается дефицитным из-за повреждений инфраструктуры и сокращения добычи в странах персидского залива, поэтому справедливые цены на нефть Brent в 2026 году в среднем останутся на уровне $90 за баррель.

Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки акций «Группы Астра» после значительного падения накануне возобновили рост на новостях о решении совета директоров запустить программу обратного выкупа акций объемом до 4 млн штук (около 1,9% капитала) в течение следующих 12 месяцев. Квазиказначейский пакет планируется использовать для мотивации сотрудников и финансирования сделок M&A. Мы полагаем, что запуск обратного выкупа на фоне локальной недооценки акций является позитивным решением со стороны компании. Но мы полагаем, что в условиях охлаждения экономики спрос на продукты «Астры» будет оставаться сдержанным, а более видимое оживление может произойти позднее, поэтому волатильность в бумагах сохранится.

Индекс МосБиржи в ближайшие дни продолжит проверять на прочность рубежи около 2500 п.