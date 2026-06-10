Freedom Global: Индекс Мосбиржи остается ниже 2500 пунктов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

Индекс Мосбиржи днем 10 июня снижается на 1,14%, до 2494 пунктов. РТС опускается на 1,13%, до 1095, индекс голубых фишек падает на 1,21%, до 16 516 пунктов. Давление на котировки оказывает по-прежнему высокий курс рубля при коррекции в нефти и металлах. В этих условиях инвесторы предпочитают продавать бумаги крупных компаний, а количество попыток отскока ограничено.

Котировки Brent снижаются на 0,34%, до $91,14 за баррель, WTI корректируется на 0,51%, до $87,75, цена на Urals опускается на 0,95%, до $85,49. Газ на хабе TTF в Нидерландах торгуется около $585 за тыс. куб. м.

Рубль не демонстрирует выраженной динамики. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах консолидируется у 71,96, пара EUR/RUB — у 83,15. Пара CNY/RUB на Мосбирже колеблется у 10,59.

В металлах снижение почти по всему списку. Золото падает на 2,17%, серебро теряет 1,84%, платина снижается на 2,45%, палладий — на 0,37%. Алюминий падает на 1,21%, никель — на 2,36%, медь — на 0,82%.

В лидеры роста вышли VEON (+2,5%) и О’Кей (+2,4%). Позитивную динамику также демонстрируют Сегежа (+0,89%), Транснефть-преф (+0,73%) и ПИК (+0,33%).

В акциях Сегежи наблюдается технический отскок после сильного падения.

Бумаги Транснефти пользуются спросом как защитный актив и дивидендная история.

В аутсайдерах оказались Аренадата (-6,09%), Селигдар (-4,42%), Россети (-3,52%), Полюс (-3,30%), Русал (-2,94%) и Роснефть (-2,69%).

Акции Аренадата проходят через дивидендную отсечку и закрытие реестра акционеров, поэтому сегодня они в лидерах падения на Мосбирже.

Ценные бумаги Селигдара снижаются после рекомендации не платить дивиденды за 2025 год. Дополнительное давление на бумаги компании, так же как и на акции Полюса, оказывает снижение мировых цен на золото.

Россети остаются под давлением после новостей о возможной допэмиссии и крупных заимствованиях.

Котировки Русала движутся следом за мировыми ценами на алюминий, а Роснефти — вместе со стоимостью черного золота.

Сегодня последний день для покупки акций Соллерса с дивидендом 25,5 руб. МТС начинает сбор заявок на выкуп до 9,5 млн привилегированных акций по 1500 руб. Сегодня выйдут данные Росстата по инфляции за май и за неделю 2–8 июня, Минфин проводит аукционы ОФЗ-ПД 26244 и 26228. Статистика инфляции будет опубликована также в США и Китае.

Наш прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущих торгов: 2450–2550 пунктов. Ориентиры для курса доллара и юаня к рублю: 72–74 и 10,50–11 соответственно. Актуальный коридор для Brent: $90–93 за баррель. Пока нефть торгуется в пределах $92–93, а рубль остается около 72 за доллар, индексу Мосбиржи будет сложно подняться выше 2500 пунктов.