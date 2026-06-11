«Цифра брокер»: Макроэкономический фон остается неоднозначным

Обзор российского рынка на 11 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. В среду в первой половине дня индекс МосБиржи опускался ниже психологической отметки 2500 п., обновляя локальные минимумы под давлением жесткой риторики регулятора и очередного витка обострения конфликта на Ближнем Востоке. Однако после заявлений президента России Владимира Путина о признаках замедления инфляции и целесообразности снижения ключевой ставки настроения на рынке изменились. Индекс МосБиржи отыграл почти все дневные потери, завершив основную торговую сессию снижением на 0,07% до отметки 2520,88 п. Индекс РТС просел на 0,16% до 1106,20 п. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 0,15% до 118,66 п.

На валютном рынке рубль немного скорректировался вниз после недавнего ралли: курс доллара США вырос на 0,40% до 71,95 руб., юань — на 0,26% до 10,60 руб. Котировки нефти марки Brent выросли на 1,93% до 94,40 долл. США за баррель на фоне новой эскалации военного конфликта между США и Ираном.

Макроэкономический фон остается неоднозначным. Данные Росстата за май показали замедление годовой инфляции до 5,31% с 5,58% в апреле, что и послужило поводом для оптимистичных заявлений президента. Тем не менее свежая статистика со 2 по 8 июня указывает на ускорение темпов роста индекса потребительских цен до 0,20% из-за удорожания топлива и плодоовощной продукции, приближая годовую инфляцию к 5,51%. Механика влияния ставки на фондовый рынок очевидна: дорогая аренда денег увеличивает процентные расходы бизнеса, снижает маржинальность и заставляет инвесторов предпочитать депозиты акциям. На наш взгляд, говорить о полноценном развороте рынка акций вверх пока преждевременно, однако любые намеки на смягчение денежно-кредитных условий будут приводить к мощным коррекционным отскокам в наиболее закредитованных секторах.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции «Самолета» оказались в лидерах роста в первом эшелоне, отреагировав на риторику властей по поводу потенциального снижения ключевой ставки. Строительный сектор сильнее других отраслей страдает от жестких условий финансирования и сворачивания льготных ипотечных программ. По нашим оценкам, текущий взлет котировок носит спекулятивный характер на фоне закрытия коротких позиций. Для долгосрочных покупок в акциях застройщиков стоит дождаться реальных шагов Банка России по снижению ставки, а пока в этих бумагах сохраняются повышенные риски.

В четверг на российском рынке вероятно сохранение волатильности. С одной стороны, поддержку окажет удорожание нефти, с другой стороны, инвесторам необходимо осмыслить противоречивые данные по инфляции перед заседанием Банка России, которое состоится в следующую пятницу. Мы ожидаем движения индекса МосБиржи в коридоре 2460–2560 п.