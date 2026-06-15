«Цифра брокер»: На предстоящей неделе индекс МосБиржи может предпринять попытку восстановиться

Обзор российского рынка на 15 июня

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Инвесторы на российском рынке акций предпочли зафиксировать прибыль перед длинными выходными. По итогам основной торговой сессии четверга, 11 июня, индекс МосБиржи опустился на 0,22% до отметки 2515,33 п., долларовый индекс РТС просел на 0,38% и остановился на отметке 1101,95 п. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,15% до уровня 118,44 п. На валютном рынке курс доллара США подрос на 0,04% до 72,12 руб., евро прибавил 0,41% до 83,58 руб., китайский юань — до 10,63 руб.

В субботу стало известно о том, что США и Иран согласовали ключевые параметры мирной сделки. По условиям соглашения, Тегеран обязуется полностью открыть Ормузский пролив для судоходства без взимания транзитных сборов. Вашингтон, в свою очередь, снимает экономическую блокаду с иранских морских портов. Эта новость моментально снизила геополитическую премию с нефтяных котировок — Brent в моменте подешевела на 4% до $86,5 за баррель. По последним данным, церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.

Новости, ожидания и торговые идеи. Whoosh сообщила о расширении работы в Латинской Америке: самокаты стали доступны в Мехико, втором по величине городе Мексике. Компания начала с тысячи самокатов с планами увеличить парк до 5 тыс. единиц. Латиноамериканское направление становится мощным драйвером роста для эмитента: по итогам 2025 года Группа компаний «ВУШ Холдинг» заработала 14% выручки и 20% EBITDA в этом регионе. В среднесрочной перспективе планируется, что рынок Латинской Америки будет обеспечивать до 30–40% выручки Группы компаний. По оценке Whoosh, потенциал Мехико сопоставим с Москвой. Дополнительным драйвером спроса станет Чемпионат мира по футболу 2026 года, матчи которого пройдут, в том числе, и в Мехико. По нашим оценкам, экспансия в Латинскую Америку позволяет компании нивелировать сезонность российского бизнеса и снизить эффект от регуляторного давления в отечественных мегаполисах.

«Аэрофлот» опубликовал операционные результаты за май 2026 года. Позитивным сигналом остается высокая занятость кресел — почти 90%, что говорит о сохранении устойчивого спроса на авиаперевозки. С учетом начала летнего туристического сезона мы ожидаем дальнейшего улучшения операционных показателей в ближайшие месяцы, прежде всего за счет международных маршрутов и традиционно высокого спроса на перелеты в период отпусков.

На предстоящей неделе индекс МосБиржи может предпринять попытку восстановиться от психологической отметки 2500 п. Главным событием недели для рынка станет заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу, 19 июня.