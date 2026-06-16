Freedom Global: Индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2500-2600 пунктов

Фондовый рынок к вечеру замедлил рост

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В понедельник, 15 июня, российский фондовый рынок открылся ростом более чем на процент и, хотя к вечеру замедлил темпы роста на невысоких объёмах, оптимистичное настроение сохранял весь день. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,85%, а долларовый РТС - на 0,1%. Падение цен на нефть и новости о том, что ЕС готов одобрить новый 21-й пакет санкций против российской экономики чуть подпортило к вечеру общую радостную картину, но, тем не менее, рынок завершил торги в плюсе. В ближайшую неделю, на наш взгляд, динамику фондового рынка будут определять не события на Ближнем Востоке и не цены на нефть, а ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ 19 июня и возобновления переговоров по украинскому вопросу после телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося в выходные. Геополитические новости с открывающегося сегодня во Франции саммита G7 могут приводить к резким движениям на рынке, однако на этой неделе индекс Московской биржи, по нашему прогнозу, может достигнуть 2550 пунктов.

Цена Brent на вечерних торгах сегодня рухнула на 4,9% до $83,05 за баррель. Главной причиной падения цены являются ожидания скорой разблокировки Ормузского пролива, которая будет возможна через 30 дней с даты заключения «сделки» двумя странами. Судя по противоречивым заявлениям из США, Ирана и Израиля, определённые разногласия у сторон всё-таки остаются, так что цены на нефть могут до конца недели скорректироваться вверх, но в целом среднесрочный тренд по цене нефти остаётся, по нашему мнению, нисходящим. Мы ожидаем колебаний цены Brent до конца этой недели в коридоре $80-86 за баррель.

Золото и другие драгметаллы сегодня после новостей о будущей сделке Ирана и США рванули вверх. Так, цена фьючерса на золото с поставкой в августе выросла на 3,24% до $4376,2 за тройскую унцию, и теперь среднесрочная цель по драгметаллу находится в области $4400. Динамика спотовой цены золота немного отстаёт по темпам роста, но в настоящее время идёт в одном направлении с фьючерсной ценой, то есть вверх. Росту цен на золото способствуют не только ожидания прекращения конфликта на Ближнем Востоке, но и падение доллара, в том числе, в преддверии обнародования решения ФРС США по процентным ставкам в среду.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ЮГК (+6,7%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+5,7%), акции «Полюса» (+5,1%), «Алроса» (+4,6%).

Лидерами понижения на рынке акций стали обыкновенные акции Татнефти (-4%), привилегированные акции Татнефти (-3,7%), акции ПАО «ИВА» (-2,6%), обыкновенные акции Башнефти (-2%).

Акции ЮГК (+6,7%) продолжают уверенный рост благодаря двум событиям: объявленному Росимуществом новому аукциону по продаже контрольного пакета компании и возобновлению роста цен на золото. Можно отметить, что акции крупных и небольших золотодобытчиков сегодня в целом в лидерах роста в связи с растущими ценами на драгметалл.

Обыкновенные акции Татнефти (-4%) рухнули, главным образом, по причине падения цен на нефть, а также, возможно, информации западных СМИ о том, что российская нефть Urals продаётся в портах Индии и Китае снова с дисконтом к Brent вместо ещё недавней премии. Рынок опасается негативного влияния падения цен на нефть на финансовые результаты нефтяных компаний. Напомним, что из акций крупных российских нефтяных компаний обыкновенные акции Татнефти являются наиболее чувствительными к динамике цен мирового нефтяного рынка, сегодня эта закономерность подтвердилась в очередной раз. Мы пока не меняем нашу целевую цену обыкновенных акций Татнефти в 750 руб. в годовом горизонте и рейтинг акций «Покупать» (не является ИИР).

Индекс гособлигаций RGBI после праздников начал торговую неделю небольшим ростом на 0,05% до 118,49 пункта.

Рубль снова показал неоднозначную динамику. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 10 коп., до 10,62 руб. Пара USD/RUB упала на 78 коп., до 71,72 руб., а пара EUR/RUB, наоборот, выросла на 20 коп., до 84,07 руб.

Мы считаем, что завтра индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2500-2600 пунктов. Прогнозируем коридоры значений курсов доллара, евро и юаня: 70–72 руб., 83–85 руб. и 10,5–11,0 руб. соответственно.